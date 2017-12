Halep, în optimi la Cincinnati

La primul meci oficial după o pauză de o lună, tenismenă constănțeană Simona Halep a impresionat în turneul de categorie Premier 5 de la Cincinnati, dotat cu premii în valoare totală de 2,4 milioane de dolari. Ajunsă pe poziția secundă în clasamentul WTA în urmă cu trei zile, sportiva în vârstă de 22 de ani a onorat postura de cap de serie nr. 2, învingând-o, în noaptea de marți spre miercuri, fără drept de apel, pe sportiva belgiană Kirsten Flipkens, locul 54 WTA, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 27 de minute. Prin accederea în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati, Halep şi-a asigurat un premiu de 26.090 de dolari şi 105 puncte WTA. La ediţia trecută, constănțeanca, locul 25 WTA atunci, a atins faza sferturilor de finală, fiind eliminată de Serena Williams, cu scorul de 6-0, 6-4. Drept urmare, Halep are de apărat 225 de puncte în turneul american.

„Vântul ne-a deranjat destul de mult şi în primul set și am fost puţin agitată la 5-2. Belgianca a revenit destul de bine, serviciile ei m-au încurcat, dar sunt fericită că am câştigat, chiar dacă nu am jucat cel mai bine. Întotdeauna este grozav să te întorci aici, la Cincinnatti, mai ales că și anul trecut am jucat foarte bine aici și am început să joc bine pe hard abia în Statele Unite ale Americii. Sunt fericită că sunt pe locul al doilea în clasamentul WTA. Este cea mai bună poziţie a mea şi cea mai frumoasă senzaţie din cariera mea”, a spus Halep la finalul partidei cu Flipkens.

În turul al treilea, Halep o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre Lucie Safarova (Cehia), nr. 17 WTA şi a 16-a favorită, şi Zarina Dias (Kazahstan), locul 52 WTA. Cehoaica a produs o surpriză în primul tur, cu 6-7 (2/7), 6-3, 6-4, trecând de Venus Williams (SUA), nr. 20 WTA, finalistă la Montreal, în timp ce Zarina Dias, jucătoare venită din calificări, a depășit-o în primul tur pe Irina-Camelia Begu, locul 62 WTA, venită și ea din calificări, cu scorul de 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), după două ore şi 14 minute de joc. Tenismena constănțeană a primit o veste bună, după ce Victoria Azarenka (Belarus), deţinătoarea titlului, nu va evolua la Cincinnati din cauza unei accidentări la genunchiul drept, survenită în turneul de la Montreal, unde a ajuns în sferturi. Ea ar fi trebuit să joace la Cincinnati cu sportiva cehă Barbora Zahlavova Strycova şi va fi înlocuită pe tabloul principal de germanca Mona Barthel.