Halep, învinsă în sferturi la Melbourne

Calificată în premieră în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, tenismena Simona Halep nu a reuşit să acceadă în “careul de aşi” al probei feminine de simplu de la Australian Open, competiţie care are loc la Melbourne. Cap de serie nr. 11, constănţeanca a plecat din postura de favorită în partida disputată în noaptea de marţi spre miercuri împotriva slovacei Dominika Cibulkova, a 20-a favorită şi locul 24 în clasamentul mondial. Startul a fost însă unul dezastruos, sportiva în vârstă de 22 de ani pierzând primele trei game-uri. Halep a revenit în joc, a câştigat pe serviciul adversarei, însă Cibulkova a făcut un nou break şi s-a impus în primul set. Din păcate, constănţeanca a căzut psihic şi a făcut un al doilea set foarte slab, în care nu şi-a adjudecat nici măcar un game. Drept urmare, după doar o oră de joc, Cibulkova, în vârstă de 24 de ani, a câştigat cu 6-3, 6-0 şi s-a calificat în semifinale.

„Pur şi simplu nu am putut juca. Am avut emoţii, foarte mari emoţii, şi nu mi le-am putut controla. Înainte de meci am fost foarte nervoasă. Nu am simţit mingea şi nu m-am putut mişca. Dominika a jucat foarte bine, loveşte puternic mingea şi se mişcă foarte mult. Pot spune că s-a simţit şi lipsa de experienţă. Parcă nu am pregătit meciul foarte bine, am fost lipsită de concentrare, nu m-am putut relaxa şi nu m-am putut bucura de joc. Trebuie să fiu optimistă şi să iau acest rezultat ca pe ceva bun. Mă gândesc că voi mai avea şanse să joc în sferturi la Grand Slam-uri şi vreau să fiu mai bine pregătită pentru meciurile mari. Trebuie să muncesc mai mult, mult mai mult”, a spus Halep, adăugând că a avut de învăţat din acest meci: „Trebuie să fiu mai relaxată înainte de meci, pentru că este doar un meci. Nu vreau să mă mai gândesc că joc în sferturi la un Grand Slam. Să nu mai pun presiune pe mine şi să mă bucur de joc”.

ÎNCĂ UN RECORD Pentru prezenţa în sferturi, Halep va primi un cec în valoare de 175.000 de euro şi 430 de puncte WTA, graţie cărora va urca, începând de luni, pe locul 10 în clasamentul mondial. Astfel, Halep devine cea mai tânără jucătoare din România care a pătruns în primele zece tenismene ale lumii, după Irina Spîrlea (nr. 7 WTA în 1997, la 23 de ani) şi Virginia Ruzici (nr. 8 WTA în 1979, la 24 de ani). Constănţeanca are şanse mari să-şi continue ascensiunea, ţinând cont că urmează trei turnee importante, la Paris, Doha şi Dubai, unde nu are multe puncte de apărat. În plus, începând de săptămâna viitoare va debuta şi colaborarea cu antrenorul belgian Wim Fissette, care a pregătit-o şi pe fosta mare campioană belgiană Kim Clijsters. „Managerul meu (n.r. - Virginia Ruzici) a vorbit cu el, iar la Paris ne vom întâlni pentru prima oară. Ştiu că a lucrat cu Sabine Lisicki şi Kim Clijsters. Îl voi cunoaşte şi vom vedea ce se va întâmpla”, a dezvăluit Halep.

FELICITATĂ DE BĂNICIOIU Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu, a felicitat-o pe Simona Halep pentru parcursul la Australian Open, subliniind că este sigur că jucătoarea din Constanţa va câştiga, în anii care vin, un turneu de Grand Slam. „Aplaud performanţa Simonei Halep de la Australian Open. Este un semn al unui viitor frumos pentru tenisul românesc. Calificarea în sferturile de finală arată încă o dată capacitatea acestei minunate sportive de a câştiga un turneu de Grand Slam. Vreau să o felicit pe Simona pentru că, după Irina Spîrlea, este prima jucătoare de tenis din România care intră în Top 10 mondial. Simona, România se mândreşte cu tine!”, a declarat Bănicioiu.