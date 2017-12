HC Dobrogea Sud a remizat pe teren propriu

22:08:00 / 26 Februarie 2017

INTERI 0, DEFENSIVA 0, EXTREMA STANGA 0

Ce trebuie sa facem pentru a nu mai fi introdusi in teren si tinuti si la nesfarsit: Buricea, Celica si Vujadinovic? De cel putin 7-8 etape sunt cei mai slabi din teren si insistam cu ei. Stoam ca n-avem interi stanga, stiam ca n-avem dublura la Cutura, stiam ca interul dreapta trebuie sa mai creasca si oricum el a prins meciuri cu 5 si chiar 7 goluri, dar de ceva timp se contureaza tot mai evident absenta unei extreme stangi, Dat-i o sansa si lui Munteanu. De ce n-ati incercat azi pe itner dreapta cu Toma si Subtirirca pe extrema?? De ce jucam numai cu pivotii care prin mingea jos: Mladen si Nikolic (el e foarte bun, dar mai are si zile slabe) si nu si cu Soare care prinde sus si ieri a facut un meci bun. Defensiva mai varza ca cea din ultimele 3 meciuri n-am vazut nici macar in div. A, proprtiile scorului sunt limitate exclusiv de poarta! Nu tu un blocaj, nu se strange la timp, o brambureala totala!!! Pentru miercuri anticpez o infrangere la dureroara, la scor ....un min 10, daca voica nu-si va odihni titularii. Trezirea, reveniti-va, strangeti randurile si mai fiti si demni, aveti puterea sa-i lasati pe ceilalti in teren, cand nu mai puteti, aviz Buricea si Vujadonovic, Celica e din alta galaxie, am stabilit de multa vreme ca e cel prost transfe ever!