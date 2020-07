HC Dobrogea Sud, antrenamente şi în Sala Sporturilor

Site-ul oficial al formaţiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa a anunţat că handbaliştii pregătiţi de Djordje Cirkovic şi George Buricea au efectuat, marţi, primul antrenament în Sala Sporturilor, după pauza cauzată de pandemia de coronavirus, respectând toate măsurile de siguranță. După ce antrenamentele au avut loc săptămâna trecută în aer liber, primul jucător transferat în această vară, internaționalul croat Alen Blazevic, a făcut cunoștință şi cu Sala Sporturilor, în timp ce turcul Onur Ersin și rusul Vitaly Komogorov nu au obținut încă vizele pentru România.

„Am început mai devreme pregătirea pentru că, în noile condiții, trebuie să facem antrenamente cam şase săptămâni. A fost o pauză foarte lungă. Sunt aproape 100 zile fără handbal, asta e foarte periculos pentru jucători. De aceea, am început cu 10 zile înainte. E prima dată când am intrat în sală, trebuie să începem programul foarte ușor. Ne facem treaba fără panică, vedem cum va fi. Asta e noua realitate după Covid”, a declarat antrenorul principal Djordje Cirkovic pentru site-ul oficial, tehnicianul formaţiei constănţene fiind mulţumit de cele trei achiziţii: „ Au plecat trei, au venit trei. Mi se pare, totuși, că avem mai mult echilibru în echipă. Cu Komogorov și Onur sunt mai multe variante în atac. Cu Blazevic, care are o experiență de zece ani în Liga Campionilor, cu siguranță am câștigat un jucător în zona centrală în apărare. Cea mai mare problemă acum este că nu avem stângaci. Dacă rezolvăm, eu zic că echipa este mai bună decât anul trecut. Ne trebuie un stângaci bun, care să joace și apărare”.

În această săptămână, handbaliştii constănţeni vor efectua antrenamente în sală, pe stadion și în sala de forță. În perioada 6-17 iulie este programat cantonamentul de la Sf. Gheorghe, unde va avea loc și un meci de verificare, la 15 iulie, cu CSM Făgăraș. La sfârșitul lunii iulie, la Constanța, HCDS va susţine o „dublă” cu Steaua Bucureşti.