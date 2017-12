HC Dobrogea Sud va lupta pentru Supercupa României

Sâmbătă, de la ora 16.00 (în direct la TVR 2), la București, în Sala Polivalentă, este programat primul meci oficial al sezonului 2017-2018 din handbalul masculin. Dinamo București, campioana en titre, și HC Dobrogea Sud Constanța, finalista Cupei României, se vor întâlni într-o partidă care va stabili câștigătoarea Supercupei României, echipa constănțeană dorind să pornească cu dreptul în actualul sezon. Handbaliștii antrenați de Christian Gaudin și Marko Isakovic vor să demonstreze că în viitorul sezon al Ligii Naționale se numără printre candidatele la primele locuri, iar duelul cu Dinamo reprezintă primul test important pentru noua echipă a Constanței, care a reușit mai multe transferuri importante în această vară.

Cu un palmares de invidiat ca jucător (campion mondial cu Franța în 1995 și 2001, argint în 1993 și bronz în 1997, câștigător al Ligii Campionilor în 2002, câștigător EHF Cup în 2001, campion în Bundesliga în 2001 și de patru ori campion al Franței), antrenorul Christian Gaudin se află la a doua experiență în România după ce în 2014 i-a condus pe tricolori în barajul pentru Campionatul Mondial, pierdut contra Suediei. „Am exersat mult la antrenamente, am încercat să aducem mai multă precizie în noul sistem de joc. Evident, având mulți jucători noi, trebuie ca toată lumea să se cunoască mai bine. Atmosfera este bună. Dinamo este favorită la câștigarea campionatului, dar nu ne antrenăm zilnic din greu pentru a fi victime. Cred că fiecare jucător îşi doreşte, mai ales cei care au fost şi anul trecut, o mică revanşă. Supercupa este un meci care decide un trofeu. Eu am avut şansa să câştig Supercupa în Germania, în Franţa, dar niciodată în România. Vreau să o câştig şi în România! Am şansa asta şi, în ceea ce mă priveşte, o să fac totul pentru a fi cât mai buni şi pentru a câştiga”, a declarat Christian Gaudin.