HCM a făcut cinste handbalului românesc la Berlin

Handbal Club Municipal Constanţa a pierdut cele două partide susţinute în Final Four-ul Cupei EHF de la Berlin, 32-36 cu Montpellier şi 28-29 cu Fuchse Berlin, dar a părăsit cu capul sus competiţia. În faţa a două dintre cele mai puternice formaţii din Europa, campioana României la handbal masculin nu a fost cu nimic mai prejos, iar diferenţa a fost făcută doar spre finalul meciurilor. Deşi au scăpat printre degete medaliile de bronz, pe care le-ar fi meritat după aspectul general al partidei cu gazdele de la Fuchse Berlin, sportivii constănţeni rămân cu satisfacţia de a fi arătat că handbalul românesc are încă suficiente valori.

„Suntem mândri pentru întreg sezonul, mândri că am ajuns la Berlin. Suntem mândri de handbalul pe care l-am arătat. Am demonstrat că suntem aproape de ei şi poate la anul, cu încă doi-trei jucători, vom ajunge mai sus”, a declarat extrema stângă George Buricea. Căpitanul primei reprezentative a României, portarul Mihai Popescu, a încheiat turneul cu 34 de intervenţii salvatoare (13 cu Montpellier şi 21 cu Fuchse), fiind unul dintre cei mai apreciaţi jucători constănţeni la Berlin. „Ne-am dorit foarte mult victoria şi cu Fuchse, dar, din păcate, nu am reuşit. Am demonstrat că suntem o forţă, că nu degeaba am ajuns în Final Four. A fost primul turneu de acest gen pentru noi şi sperăm să nu fie şi ultimul”, a spus Mihai Popescu. Delegaţia campioanei României a ajuns ieri la Constanţa, iar de astăzi, jucătorii HCM-ului vor relua antrenamentele pentru partida programată joi, la Sala Sporturilor, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), cu Potaissa Turda, din play-off-ul Ligii Naţionale, turneul locurilor 1-3.

ŞIMICU, PE LOCUL SECUND ÎN CLASAMENTUL GOLGHETERILOR CUPEI EHF Interul stânga Alexandru Şimicu a încheiat competiţia pe locul secund în clasamentul golgheterilor Cupei EHF, reuşind 66 de goluri în cele zece partide disputate de campioana României (s-au luat în considerare meciurile începând cu faza grupelor). În vârstă de 26 de ani, Şimicu este, cu siguranţă, la cel mai bun sezon din carieră, fiind desemnat şi cel mai bun handbalist român în 2013. „Am pierdut în ultimele minute şi pentru că am fost ţinut om la om în ultimul meci şi mi-a fost mult mai greu să înscriu. Mi-aş fi dorit să câştig, dar, ţinând cont că nu am bătut niciun şapte metri, pentru mine este o performanţă foarte bună”, a mărturisit Alex Şimicu. Pe primul loc în acest clasament s-a situat slovenul Dragan Gajic (Montpellier), cu 72 de goluri, un specialist şi al aruncărilor de la 7m. În Top 10 s-au mai clasat alţi doi handbalişti constănţeni, Alexandru Csepreghi - pe locul 5, cu 52 de goluri, şi Laurenţiu Toma - pe poziţia a 7-a, cu 48 de goluri înscrise.