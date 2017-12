HCM a încheiat cel mai bun sezon din istorie

După 48 de partide desfăşurate în sezonul 2013-2014, jucătorii de la Handbal Club Municipal Constanţa au intrat în vacanţă. La fel de zâmbitori ca în ultimii şase ani, de când formaţia tomitană îşi adjudecă fără întrerupere titlul de campioană a României la handbal masculin, bifând la finalul acestui sezon al nouălea titlu din istoria clubului. Chiar dacă în acest sezon au luptat pe trei fronturi în ţară, Supercupa României, Liga Naţională, Cupa României - toate câştigate, handbaliştii constănţeni au impresionat şi în Europa. Calificarea în premieră pentru o echipă din România în Final Four-ul Cupei EHF a reprezentat un nou moment important în istoria clubului, reflectând o dată în plus diferenţa existentă între HCM şi restul formaţiilor din România. „Sunt fericit, felicit toţi băieţii şi la anul vreau să sărbătorim la fel”, îşi doreşte interul stânga Alexandru Şimicu, decis să-şi mai treacă în palmares un nou titlu cu HCM. Ajuns la 39 de ani, sârbul Dalibor Cutura a fost printre cei mai buni jucători ai Municipalului, impresionând în multe jocuri importante prin clarviziunea din teren. „A fost un an foarte bun pentru noi. Am pierdut, din păcate, la final, singurul meci din acest sezon în campionat, dar nu contează, pentru că suntem campioni din nou. Sunt foarte mulţumit. Am jucat bine şi în Europa, unde am ajuns până în Final Four”, a precizat Cutura. Pentru Zvonko Sundovski, acesta a fost al doilea titlu cu HCM, tehnicianul macedonean câştigând absolut tot pe plan intern de când a semnat cu HCM în urmă cu doi ani. Performanţa nu a rămas fără răspuns, oficialii clubului afirmând că vor pregăti un nou contract pentru actuala conducere tehnică. „A fost greu, dar îi felicit pe toţi băieţii şi ne vom vedea în sezonul următor. Vrem să mai facem un pas în sus”, a anunţat antrenorul secund Marko Isakovic. „Un sezon istoric şi cred că am făcut cinste handbalului românesc şi, implicit, celui constănţean. Suntem mândri şi suntem convinşi că vom continua pe acelaşi drum cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa”, a mărturisit şi campionul mondial din 2005 cu naţionala Spaniei, Alexandru Buligan.