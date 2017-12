HCM începe campionatul la Călărași

11:51:06 / 30 August 2014

pt. 5

Dupa parerea mea, Florea nu a convins la echipe cu pretentii cat de cat. Eu sunt multumit cu varianta Buricea-Vujadinovic, dar observ ca sunt in minoritate. Poate ma insel. Desigur, sunt de acord, multe lucruri ar putea fi imbunatatite, dar...trebuie sa ne adaptam situatiei. Eu zic ca la pivot stam bine: Rakcevic este un jucator foarte bun si bataios, timpul va dovedi acest lucru, iar Cristescu si Baican sunt si ei foarte ok si pot creste alaturi de el. Daca urmariti cu atentie carierele la nivel international ale strainilor (Kedzo, Bogunovic, Rakcevic) care fusesera prezentati ca achizitii in iulie, veti observa ca, de departe, cel mai consistent si valoros pare Rakcevic. In plus acest jucator deja m-a "castigat" (toti ceilalti straini au sters-o urgent sa prinda contracte in alta parte. El a ramas si s-a batut admirabil in supercupa! Nu e putin lucru, tinand cont ca putea fi singurul lui meci la HCM si putea risca sa stea multa vreme pe bara din cauza acestei "naivitati"!). Si Humet ar fi fost foarte bun...dar asta e. Dupa parerea mea, la interi situatia este preocupanta: Somlea este inca necopt, Sadoveac, in pofida prestatiilor sale excelente, este o extrema "adaptata", si ce e mai grav, este singur pe post, e foarte greu sa rezisti un an intreg pe partea dreapta cu Toma (extrema) si Sadoveac (inter), oricat de buni, dedicati si pregatiti ar fi. In plus, sunt convins ca rivalii la titlu sunt constienti de lucrul asta si sa nu va mirati daca vor forta "accidentari" ale acestor jucatori.