HCM îşi aşteaptă adversarele din Cupa EHF

Participantă, în premieră, în Cupa EHF la handbal masculin, după mai multe sezoane în care a evoluat în Liga Campionilor, HCM Constanţa îşi va afla astăzi adversarele din grupele principale ale celei de-a doua competiţii europene. Campioana României a ajuns în această fază după ce a eliminat în turul al treilea formaţia daneză Mors Thy-Handbold, printr-o dublă victorie, 27-26 (în deplasare) şi 32-26 (pe teren propriu). Tragerea la sorţi a grupelor principale ale Cupei Federaţiei Europene de Handbal va avea loc astăzi, la Viena, de la ora 13.00, iar formaţia constănţeană se va afla în urna a doua valorică, alături de echipele Tatran Preşov (Slovacia), Skjern Handbold (Danemarca) şi Reale Ademar Leon (Spania), echipe cu care HCM-ul nu se va putea întâlni.

„Sunt emoţii. Mereu sunt la tragerile la sorţi. Este greu să spui cu cine îţi doreşti şi cu cine nu să joci în această fază, pentru că sunt foarte puţine echipe care să nu aibă experienţă în Cupele Europene. Ne dorim însă ca din prima urnă valorică să jucăm cu cea mai puternică formaţie, Fuchse Berlin, în opinia mea, pentru că astfel am evita să o întâlnim în sferturile de finală. Din urna a treia, cea mai puternică este Chambery, pe care sperăm să o evităm, iar din ultima grupă valorică am vrea să întâlnim echipa suedeză IFK Kristianstad. I-am văzut în partida cu Ştiinţa Bacău şi nu mi s-au părut extraordinari”, a declarat interul stânga Alexandru Şimicu. Indiferent ce ne vor rezerva sorţii, Şimicu este convins că HCM va merge în sferturile de finală ale competiţiei. „Avem un lot bun, multă experienţă şi ne stă în putere să ne calificăm din grupe. În plus, având la toate meciurile atmosfera din partida cu Mors-Thy Handbold, cu siguranţă va însemna un mare plus. De când sunt la Constanţa nu am văzut o sală atât de plină care să ne încurajeze, iar acest lucru contează foarte mult pentru noi”, a mai spus Alex Şimicu.

URNELE VALORICE ÎNAINTEA TRAGERII LA SORŢI Iată cum se prezintă componenţa urnelor valorice - Urna 1: Pick Szeged (Ungaria), Montpellier HB (Franţa), Fuchse Berlin (Germania), TSV Hannover Burgdorf (Germania); Urna 2: Tatran Preşov (Slovacia), Skjern Handbold (Danemarca), HANDBAL CLUB MUNICIPAL CONSTANŢA (România), Reale Ademar Leon (Spania); Urna 3: Lugi HF (Suedia), Chambery Savoie (Franţa), HBC Nantes (Franţa), HC Zomimak (Macedonia); Urna 4: IFK Kristianstad (Suedia), Csurgoi KK (Ungaria), Sporta Hlohovec (Slovacia), Sporting CP Lisabona (Portugalia).