HCM pregătește la Cumpăna duelul cu Elverum

Handbal Club Municipal Constanța, campioana României la handbal masculin, va debuta, la finele acestei săptămâni, într-o nouă ediție a Cupei EHF, competiție în care anul trecut, la prima participare, a reușit să ajungă până în Final Four. De data aceasta, misiunea campioanei României va fi incomparabil mai dificil de realizat, problemele financiare și lipsa unui lot la fel de echilibrat numeric fiind motive întemeiate. Chiar și așa însă, sâmbătă, de la ora 12.00, HCM va porni cu prima șansă în prima manșă din turul al treilea al Cupei EHF, pe care o va disputa la Constanța, împotriva celor de la Elverum Handball. „Partida cu norvegienii va avea o altă încărcătură, iar noi am jucat mai mereu bine în Cupele Europene, mai ales în ultimul an. HCM nu s-a făcut de rușine, din contră, am ajuns până în Final Four. Trebuie să ținem în continuare steagul sus, chiar dacă avem probleme, iar cui nu îi convine poate sta în bancă sau în tribune, nu se va supăra nimeni. Fiecare jucător de la HCM și-a făcut datoria față de această echipă”, a declarat centrul Marius Stavrositu.

ANTRENAMENTE LA CUMPĂNA

După ce au revenit de la Suceava, constănțenii au reluat antrenamentele pentru partida de sâmbătă, însă până atunci vor fi nevoiți să se pregătească într-o altă sală. Cum joi, de la ora 18.00, Club Volei Municipal Tomis Constanța dispută o partidă foarte importantă în grupele Ligii Campionilor de volei masculin, cu elvețienii de la Lugano, la Sala Sporturilor a fost montată suprafața de joc specifică acestei competiții, astfel că HCM este nevoită să efectueze antrenamentele la Sala Sporturilor “Elena Frîncu” din Cumpăna. Din fericire, antrenorii Zvonko Sundovski și Marko Isakovic nu se confruntă cu probleme de efectiv, toți componenții echipei fiind apți de joc. Intrarea generală la acest meci este 15 lei.

În altă ordine de idei, în ultimele două partide din etapa a 12-a a Ligii Naționale de handbal masculin, disputate luni seară, s-au înregistrat următoarele rezultate: Dinamo București - Steaua București 26-27 și CSM București - Poli Timișoara 31-30. Clasament: 1. CSM București 25p, 2. Minaur Baia Mare 21p (golaveraj: 283-264), 3. Dunărea Călărași 21p (286-269), 4. HC Odorhei 21p (293-280), 5. HCM CONSTANȚA 20p, 6. Dinamo București 19p, 7. Steaua București 16p, 8. Știința Bacău 15p, 9. Poli Timișoara 13p (289-289), 10. Potaissa Turda 13p (304-327), 11. HC Vaslui 12p, 12. CSU Suceava 8p, 13. Pandurii Tg. Jiu 3p.