HCM, singura echipă din handbalul românesc prezentă în Europa

Handbal Club Municipal Constanţa a rămas singura formaţie din handbalul românesc prezentă în Cupele Europene, după ce, rând pe rând, reprezentantele din Liga Naţională feminină şi masculină au spus “pas” Ligii Campionilor, Cupei Cupelor, Cupei EHF sau Cupei Challenge. Şi în acest sezon, HCM Constanţa este formaţia cu cel mai lung parcurs în Europa şi, totodată, la cel mai înalt nivel dintre celelalte echipe româneşti înscrise în competiţiile continentale. Duminică, de la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Sporturilor din Constanţa, campioana României poate face un nou pas important în Cupa EHF. Duelul cu Chambery Savoie, din etapa a 6-a a Grupei D, poate califica formaţia de pe litoral în sferturile de finală ale competiţiei, alături de echipe cu mari pretenţii, precum Montepllier sau Pick Szeged, aflate printre pretendentele la trofeu. „Va fi greu, mai ales că victoria califică oricare dintre echipe şi dorinţa de succes este la fel de mare în ambele tabere. Întâlnim o formaţie cu jucători foarte buni, cu un buget foarte mare, dar noi jucăm bine pe teren propriu. Avem mereu sala plină, suporterii sunt alături de noi şi cred că vom câştiga. În acest sezon am fost foarte uniţi şi acest lucru s-a văzut pe teren. Am jucat mereu cu ambiţie şi acest lucru a făcut de multe ori diferenţa. Cu puţin noroc am fi putut avea chiar mai multe puncte”, a precizat interul Alexandru Şimicu. Ultima etapă din grupele Cupei EHF poate aduce prezenţa în sferturile de finală pentru oricare dintre adversarele de duminică. În funcţie de rezultatele din Grupa A, atât Constanţa, cât şi Chambery pot merge în faza următoare chiar şi cu un rezultat de egalitate. „În Franţa am scăpat printre degete o victorie. Egalul poate să însemne mult, dar, în acelaşi timp, poate să nu aibă nicio valoare. Trebuie neapărat să câştigăm duminică, chiar dacă este posibil ca şi un egal cu mai puţine goluri să fie suficient. Diferenţa poate fi făcută de dăruirea şi forma de la ora meciului”, consideră directorul executiv al clubului constănţean, Nurhan Ali.

Meciul va fi condus de o brigadă din Muntenegru, formată din Miljan Vesovic şi Novica Mitrovic. Observatorul întâlnirii va fi grecul George Bebetsos. Biletele pentru partida HCM Constanţa - Chambery Savoie se pot găsi online pe site-ul MyTicket.ro, în librăriile Diverta, precum şi la sediul clubului HCM Constanţa (strada Mircea cel Bătrân, nr. 99B, et. 1). Preţul unui bilet la meciul HCM Constanţa - Chambery Savoie este de 15 lei.