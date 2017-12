HCM vrea o victorie clară în meciul tur cu Lugi

Handbal Club Municipal Constanţa, campioana României la handbal masculin, are posibilitatea de a scrie istorie în acest sezon al Cupelor Europene, fiind la doar 120 de minute de Final Four-ul de la Berlin, care se va desfăşura la 17 şi 18 mai. Sâmbătă, la ora 12.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Sporturilor, HCM va înfrunta echipa suedeză Lugi HF, în manşa tur a sferturilor de finală din Cupa EHF. „Nu este o echipă mai bună decât Chambery sau Fuchse Berlin. Ne dorim un succes la o diferenţă cât mai mare, pentru ca în retur să ţinem de avantaj. Ne dorim foarte mult să avem şi cât mai mulţi suporteri alături de noi, pentru că sprijinul lor s-a văzut mereu la meciurile importante”, a afirmat interul stânga Alexandru Şimicu. „Este o echipă tipică pentru şcoala scandinavă de handbal. Ne antrenăm cât mai bine pentru a fi pregătiţi să-i înfruntăm aşa cum ne dorim în primul meci”, a precizat şi antrenorul principal al HCM-ului, Zvonko Sundovski. Indiferent de rezultatul de la Constanţa, portarul Mihai Popescu este convins că soarta calificării se va decide la Lund, unde echipa suedeză îşi dispută meciurile de pe teren propriu. „Este unul dintre cele mai importante meciuri pentru noi. Am vizionat în această săptămână cam patru-cinci meciuri cu ei şi am văzut că sunt o echipă care joacă mult faza a doua şi contraatacul. Au jucători masivi, o şcoală de handbal diferită de cea germană şi franceză, mai mult pe forţă. Avem nevoie de un joc foarte bun, să câştigăm cât mai clar acasă. Oricum, indiferent de rezultat, calificarea se va decide în retur. Cred că suntem cam la acelaşi nivel, sunt la fel de omogeni şi orice se poate întâmpla”, consideră experimentatul portar al HCM-ului.

Partida de sâmbătă va fi arbitrată de o brigadă din Croaţia, formată din Dalibor Jurinovic şi Marko Mrvica. Observatorul întâlnirii va fi ucraineanul Viktor Konopliastyi. De menţionat că cei doi cavaleri ai fluierului nu se află la prima escală la Constanţa, ei fiind prezenţi şi în septembrie 2012 la ţărmul mării, la turneul de calificare în grupele Champions League. Atunci au arbitrat şi meciul HCM Constanţa - SSV Loacker Bozen Sudtirol (Italia), scor 33-22.

15 LEI BILETUL Pentru partida cu suedezii de la Lugi HF, suporterii îşi pot achiziţiona bilete de la sediul clubului HCM Constanţa (strada Mircea cel Bătrân nr. 99B, et. 1) sau în ziua meciului, de la magazinul suporterilor de la Sala Sporturilor. De asemenea, biletele pot fi cumpărate şi de la librăriile Diverta sau online, de pe site-ul myticket.ro.