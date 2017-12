Heidi Klum a născut a treia oară

Supermodelul german şi soţul său Seal se bucură de venirea pe lume fără probleme a celui de-al doilea băieţel, ce va primi numele de Johan Riley. Mezinul familiei s-a născut, miercuri după-amiază, într-o clinică din Los Angeles. La nicio zi de la naştere au fost publicate contra unor sume frumoase poze ale fericitei mămici cu bebeluşul. Micuţul s-a grăbit să vină pe lume, deşi era programat să părăsească burta celebrei sale mame pe data de 24 noiembrie. Seal şi Heidi Klum mai au un băieţel acasă, pe nume Henry, care a venit lume abia anul trecut. Din relaţia sa furtunoasă cu proprietarul unei echipe de Formula Unu, Flavio Briatore, Heidi Klum mai o fetiţă de trei anişori, pe nume Leni.

Probabil inspirată de faptele de vitejie ale mai tinerelor Heidi Klum şi Britney Spears, care au născut copii unul după altul şi actriţa americană Demi Moore a declarat că doreşte să mai aibă un copil, cît de curînd, cu soţul ei, Ashton Kutcher. Actriţa de 44 de ani mai are trei fiice, Rumer, Scout şi Tallulah din căsătoria cu Bruce Willis. Demi Moore a mai dezvăluit şi lucrurile care o fac fericită: banii, Ashton, tînărul ei soţ în vîrstă de 28 de ani şi fiicele sale. La rîndul său, Ashton Kutcher susţine că are numai puternice sentimente paternale faţă de copiii lui Demi Moore. Acesta vrea să fie un tată bun, dar cum ar putea să îşi treacă în cont această reuşită, cînd Rumer are 18 ani, Scout 15 ani şi Tallulah 12 ani.