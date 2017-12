Hidroelectrica scapă de insolvenţă până la sfârşitul anului

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, este preocupat de absenţa motivării instanţei la două luni de la reintrarea în insolvenţă a Hidroelectrica, dar speră ca producătorul de electricitate să iasă din această procedură până la sfârşitul anului. "Mă preocupă că la două luni de la reintrarea în insolvenţă a Hidroelectrica nu am văzut încă motivarea instanţei (...) Sper ca Hidroelectrica să iasă din insolvenţă până la finele acestui an, dar asta depinde şi de deciziile instanţei", a afirmat Nicolescu. Hidroelectrica a reintrat în insolvenţă în luna februarie, după ce a trecut printr-o astfel de procedură în perioada iunie 2010 - iunie 2013. Compania este deţinută de stat în proporţie de 80,05% şi de Fondul Proprietatea (19,95%). Nicolescu a adăugat că le-a sugerat administratorilor societăţii de stat să fie mai ambiţioşi pe partea de investiţii şi să trateze cu mult respect instituţiile bancare, pentru că Hidroelectrica nu a intrat în insolvenţă din cauza băncilor. "Am discutat cu administratorii societăţii, iar principala lor preocupare vizează valorificarea unor active neproductive, precum microhidrocentrale încă neretehnologizate, clădiri sau hoteluri", a spus Nicolescu. Administratorul judiciar al Hidroelectrica este firma Euro Insol, condusă de Remus Borza. Administratorul special al producătorului de energie este Gabriel Dumitraşcu, director în Departamentul pentru Energie. Pentru administrarea companiei, Borza cere un bonus de performanţă de 2% din profitul net, dar nu mai mult de 2 milioane de euro plus TVA. "Voi vorbi cu reprezentantul administratorului judiciar şi îi voi spune că nu mi se pare în regulă să primeşti două comisioane pentru acelaşi lucru. Sigur, decizia se ia la masa credală. Am încredere în ce face Remus Borza la Hidroelectrica. Din punct de vedere financiar, Hidroelectrica stă bine", a mai spus Nicolescu. Administratorul judiciar a încasat un onorariu de 2,2 milioane de euro pentru perioada iunie 20121-2013, când Hidroelectrica s-a aflat în insolvenţă.