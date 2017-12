Hotelul Palm Beach din Mamaia, scos la vînzare

Unul dintre cele trei hoteluri de cinci stele din staţiunea Mamaia, Palm Beach, aflat în proprietatea omului de afaceri libanez Chardel Maroun, a fost scos la vînzare pentru suma de 15 milioane de euro. "Am decis să vînd hotelul, pentru că vreau să investesc în altul, şi mai mare decît acesta. Orice lucru este de vînzare. Dacă primesc pe el 15 milioane de euro, îl vînd. Cînd am stabilit preţul, am ţinut cont atît de numărul de camere şi de gradul de confort, cît şi de terenul din proprietatea hotelului, adică 3.300 de metri pătraţi. În zonă, un metru pătrat de teren costă între 1.000 şi 1.500 de euro", a declarat Chardel Maroun. El a adăugat că hotelul în care vor fi investiţi banii obţinuţi în urma unei eventuale vînzări va fi construit fie în Bucureşti, fie în Constanţa. Unitatea are 60 de camere, două săli de conferinţe, piscină şi un restaurant de 350 de locuri. Hotelul Palm Beach este unul dintre cele trei hoteluri de cinci stele din staţiunea Mamaia, alături de Rex şi hotelul Mamaia. În afară de acestea, pe litoralul românesc mai există un singur hotel de cinci stele, Saturn, deschis recent în staţiunea căreia îi poartă numele.