Ibrahimovic continuă la naţionala Suediei

Starul Zlatan Ibrahimovic a anunţat, ieri, că va continua să joace pentru naţionala Suediei, eliminată de la EURO 2012 după ce a înregistrat două înfrângeri în Grupa D. “Absolut”, a răspuns atacantul atunci când a fost întrebat dacă vrea să îşi continue cariera la echipa naţională. „Viitorul meu este cu această selecţionată. Vreau să joc în continuare pentru ea”, a precizat Ibrahimovic, care va împlini 31 de ani în luna octombrie, iar presa suedeză a scris că mai mulţi componenţi ai echipei de la EURO 2012 ar urma să se retragă din naţională după turneul din Polonia şi Ucraina.

Hamren, mândru de elevii săi

Selecţionerul Suediei, Erk Hamren, şi-a exprimat dezamăgirea pentru eliminarea de la EURO 2012, dar este mândru de jucătorii săi, care au făcut un meci foarte cu Anglia, în ciuda eşecului, scor 2-3. „Sunt foarte dezamăgit. Am făcut un meci bun, am avut atitudinea pe care o doream. Sunt mândru de jucătorii mei. Dar, pentru a cîştiga, este nevoie şi de puţin noroc. Am avut la primul gol, dar, per total, nu prea am avut. Îmi pare foarte, foarte rău pentru jucători. Sunt responsabilul echipei şi mă simt responsabil pentru acest rezultat. Nu m-am gândit încă la ultimul meci. Vom avea nevoie de 24 de ore ca să ne gândim la el”, a declarat Hamren, care a spus că Zlatan Ibrahimovic a fost foarte bun în aceste meciuri. Suedia a fost eliminată de la EURO 2012, după ce a înregistrat două înfrângeri în Grupa D a competiţiei, cu Ucraina şi Anglia. În ultimul meci, Suedia joacă mâine, de la ora 21.45, cu Franţa.

Hodgson şi-a lăudat echipa

Selecţionerul Angliei, Roy Hodgson, s-a declarat mulţumit de evoluţia “tinerilor, dar şi a bătrânilor” în meciul cu Suedia. „Sunt foarte mulţumit de cum am jucat în prima repriză. Apoi, suedezii au revenit şi a trebuit să muncim mult. Suntem satisfăcuţi de rezultat şi sunt foarte mulţumit de evoluţia atacanţilor, iar contribuţia lui Theo Walcott a fost enormă. Sunt foarte mulţumit de aceşti tineri, dar şi de cei bătrâni. Cei patru fundaşi au fost foarte buni. Şi la mijloc, Gerrard a jucat demn de un căpitan. Este bine şi că avem tineri care pun multă presiune”, a spus Hodgson, care a precizat că va fi foarte greu să nu-l folosească pe Wayne Rooney în meciul cu Ucraina.