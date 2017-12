Ilie Stan a plecat de la FC Farul

Conflictul dur cu galeria și rezultatele dezastruoase înregistrate în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a 2-a la fotbal l-au determinat pe Ilie Stan să demisioneze din funcția de antrenor principal al FC Farul, tehnicianul în vârstă de 48 de ani părăsind Constanța în această după-amiază. Decizia lui „Iliesta” pare surprinzătoare, ținând cont că duminică, după eșecul cu Academica Clinceni, anunțase că va continua pe banca tehnică a grupării de pe litoral, însă acesta a explicat că nu a mai putut să îndure umilința la care a fost supus de suporteri. „Pentru ce să mai stau la Farul? M-am gândit toată noaptea. Atunci când echipa înscrie, iar galeria nu se bucură, ce mai pot eu să schimb? Am și eu o imagine pe care mi-am construit-o prin muncă și sacrificiu și nu vreau să o pătez. Am luat decizii pentru a arăta situația adevărată de la club, am promovat tineri, dar când toată lumea este împotriva mea, mai bine îmi văd de drum. Îmi pare rău, pentru că venisem cu un entuziaam fantastic, dar nu am fost susținut și nu mai accept să fiu umilit. Este păcat, dar dacă nu vine un moment zero și dacă autoritățile locale nu vor face nimic, va fi foarte greu să se schimbe ceva”, a acuzat Ilie Stan.

„Ilie Stan și-a exprimat dorința de a renunța, din mai multe considerente. L-a deranjat poziția jucătorilor față de ceea ce le-a solicitat pe plan sportiv, chiar dacă nu a încercat decât să pună bazele unei echipe profesioniste. Faptul că nu a avut răbdare să facă acest lucru progresiv a dus la o ruptură în vestiar, jucătorii acuzând duritatea cu care s-au făcut schimbările. În plus, a fost poziția galeriei față de jucătorii tineri, pe care nu i-a încurajat în meciul de duminică. Asta l-a durut și, ca și mine, a fost convins de faptul că galeria a fost pusă de cineva să facă așa ceva”, a explicat președintele Farului, Auraș Brașoveanu. Conducătorul clubului constănţean a dezvăluit că, la finalul acestui sezon, va părăsi şi el gruparea de pe litoral, având deja acordul patronului Giani Nedelcu în acest sens.

Mandatul lui Ilie Stan la FC Farul a durat doar o lună și o săptămână, timp în care formația de pe litoral a obținut patru victorii, toate în sezonul regulat, și patru eșecuri, toate în play-off. În ultimele șase etape rămase din acest sezon, echipa constănțeană va fi condusă de un cuplu de antrenori format din foștii secunzi Ion Barbu și Gheorghe Mina.

