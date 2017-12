„Ilustrul“ Dobrogei, Ioan N. Roman

La Muzeul Marinei Române va avea loc, astăzi, de la ora 12.00, simpozionul intitulat „Dobrogea. 130 de ani de la reintegrarea la statul modern român“. Manifestarea este organizată în colaborare cu Direcţia Judeţeană Constanţa a Arhivelor Naţionale, Liceul Teoretic „Traian“ şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. La eveniment iau parte directorul şi directorul adjunct al Liceului Teoretic „Traian“, profesoara Daniela Boskoff şi, respectiv, profesoara Aura Saru, directorul Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale, dr. Virgil Coman, directorul Muzeului Marinei, dr. Olimpiu Manuel Glodarenco, inspectorul şcolar Mariana Neacşu, directorul Muzeului Naţional Militar - fililala Constanţa, drd. Costin Scurtu, precum şi specialişti de la Muzeul Marinei Române şi de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. Despre istoria, cultura şi minorităţile dobrogene vor susţine comunicări elevi ai Liceului Teoretic „Traian“.

În cadrul simpozionului, de la ora 13.00, se vor lansa lucrările „Despre Dobrogea şi dobrogeni“ de Ioan N. Roman, ediţie îngrijită de dr. Virgil Coman şi „Valea Kara-su în perioada secolelor XIV-XIX. Monografie istorică“, elaborată de profesorul Adrian Ilie. Cele două volume vor fi prezentate de către prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu şi conf. univ. dr. Stoica Lascu. Lucrarea „Despre Dobrogea şi dobrogeni“ de Ioan N. Roman, ediţie îngrijită şi cu o introducere de Virgil Coman şi o postafaţă de Radu Ştefan Vergatti, a apărut la editura Ex Ponto. Despre acest volum dedicat aniversării a 130 de ani de la reintegrarea Dobrogei la Statul Român, directorul Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale, dr. Virgil Coman, afirmă: „Este o lucrare stereotipă, reprodusă după patru studii publicate în perioada interbelică de I. N. Roman, cărora le-am adăugat o introducere, cîteva mărturii foto-documentare din fondul familial I.N. Roman, aflat în patrimoniul Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale şi o postfaţă elaborată de prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, cel care a donat instituţiei noastre o mare parte a acestui fond arhivistic“. Potrivit celui care s-a ocupat de editare, cartea „Despre Dobrogea şi dobrogeni“ se adresează în principal generaţiilor tinere, avînd în vedere că numele remarcabilului avocat, publicist, poet şi, nu în ultimul rînd om politic, este purtat de către Biblioteca Judeţeană Constanţa (din 24 noiembrie 2003, conform Hotărîrii nr. 204 a CJC), de către un grup şcolar cu clasele I-XIII din Constanţa şi chiar de strada care leagă bulevardul Alexandru Lăpuşneanu de străzile Mihai Viteazu şi Ion Lahovari. Lucrarea cuprinde patru capitole care reflectă gîndirea lui Ioan N. Roman (1866-1931): „Pagini din istoria culturii româneşti înainte de 1877“, „Proprietatea imobiliară din Dobrogea. Condiţiunile ei juridice şi chipul cum se stăpîneşte“, „O eroare ce nu pare a fi eroare“ şi „Drepturile şi munca noastră în Dobrogea faţă de pretenţiile bulgarilor asupra ei“. Celor patru studii realizate de Ioan N. Roman li se adaugă anexele, constînd în mărturii foto-documentare. În postfaţă, profesorul Radu Ştefan Vergatti, cel care, anul trecut, a donat Direcţiei Judeţene Constanţa a Arhivelor Naţionale o serie de documente aparţinînd lui I.N. Roman şi familiei sale, evocă în cîteva pagini, din perspectivă biografică, personalitatea celui pe care Nicolae Iorga l-a numit „Ilustrul“ şi „Patriarhul Dobrogei“.