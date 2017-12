Pe drumul de întoarcere... Pe când şi portretul conducătorului iubit?

Imnul din fiecare luni, inutil pentru actul educaţional

Vicepreşedintele executiv al Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar Constanţa, Adrian Topor: „Dacă am ajuns să dăm legi pentru acest lucru, înseamnă că am ajuns foarte rău. Patriotismul tinerelor generaţii nu se c