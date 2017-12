Implant „montat” direct în... fecale

Un constănţean a trăit clipe de groază într-un cabinet medical dentar din Bucureşti. A apelat la dentist bucuros că, în sfârşit, va putea să-şi pună la punct dantura, asta după ce a pus mâna pe o ofertă senzaţională, găsită pe internet. „M-am bucurat nespus când am constatat că puteam să-mi fac implanturi dentare la preţuri avantajoase. Am plecat în goană la Bucureşti”, a spus Mihai Fediuc, de 56 de ani, din Constanţa. Nici prin cap nu i-a trecut ce urma să i se întâmple. A păşit optimist în Clinica Stomatologică CISO (Clinică de Implantologie şi Sănătate Orală), situată pe strada Staicovici, nr. 4B, sector 5, Bucureşti. De când s-a aşezat pe scaunul dentar, au început să apară problemele. Chiar dacă, înainte, stabilise cu prof. dr. Giuseppe Scandale care sunt lucrările dentare pe care şi le doreşte, situaţia s-a schimbat în câteva minute, împotriva dorinţei sale. „Am cerut să mi se facă implanturi în arcada inferioară. Am urmat un plan de tratament şi pregătire, am plătit suma de 4.000 lei, reprezentând un avans de aproximativ 70% din costul total al lucrării”, a spus bărbatul. Pe 19 iulie 2012, s-a prezentat la cabinet pentru începerea procedurilor medicale. „Fiind pe scaun, în cabinet, mi s-a făcut anestezie în arcada superioară. Am rămas surprins, pentru că le-am spus că vreau în cea inferioară implanturile”, îşi aduce aminte bărbatul.

CE A URMAT... NUMAI PACIENTUL ŞTIE! La montarea celui de-al doilea implant, spune el, în timpul fixării, medicul a scăpat dispozitivul metalic de peste 2 cm în gura pacientului, acesta înghiţindu-l, sub privirile celor care asistau la intervenţie. „M-au bătut pe umăr şi mi-au spus să stau liniştit pentru că nu o să se întâmple nimic, că o să-l elimin în fecale. Au vrut să-mi dea nişte mănuşi chirurgicale pentru că o să am nevoie de ele, atunci când voi recupera dispozitivul”, a povestit bărbatul. Într-adevăr, el a eliminat dispozitivul în materiile fecale, după aproximativ două săptămâni. Mihai Fediuc a rămas fără replică atunci când cei prezenţi în cabinetul medical au avut o atitudine indiferentă, de parcă nimic nu s-ar fi petrecut. „Ce s-ar fi întâmplat dacă dispozitivul lua calea căilor respiratorii? Decesul ar fi fost iminent”, spune el. Cele două săptămâni trăite cu obiectul metalic în stomac i-au dat numeroase suferinţe: „dureri şi usturimi abdominale, balonări, crampe intestinale, însoţite de lipsa poftei de mâncare, vărsături”.

A DORIT SĂ I SE CEARĂ MĂCAR SCUZE, DAR DEGEABA Sub nicio formă el n-a mai vrut să continue lucrările dentare la unitatea respectivă. S-a reîntors la clinică şi a cerut restul banilor, dar, potrivit lui, cadrele medicale nici n-au vrut să audă. A renunţat, dar a vrut să se aleagă măcar cu scuzele de rigoare. Nici pe acestea, însă, nu le-a primit nici până în ziua de azi.

INTERVENŢIE REALIZATĂ ILEGAL!? El s-a decis să-şi ceară dreptatea la forurile competente, inclusiv în instanţă. S-a adresat Colegiului Medicilor Dentişti din Bucureşti (CMDB), dar fără rezultat. A considerat că totul se tergiversează, aşa că a sesizat şi Avocatul Poporului. Răspunsul întocmit de către specialiştii din comisia de analiză a CMDB către Avocatul Poporului a fost, în opinia sa, uimitor: dentiştii care i-au montat implantul nu figurează în evidenţele Colegiului (!?), „ceea ce înseamnă că profesează ilegal pe teritoriul României”. „Tratamentul lui Mihai Fediuc a fost realizat de un alt medic dentist şi nu de către dr. Giuseppe Scandale, respectiv de către dr. Lonigro Mauro, persoană care nu este membru al CMDB, precum şi de un anume dr. Ho Vinh Xuan, care a participat la tratamentul medical şi care, de asemenea, nu este membru al CMDB”, se arată în adresa CMDB către Avocatului Poporului, cu nr. 1.160, din 3 septembrie 2013, semnată de preşedintele CMDB, dr. Alexandru Brezoescu. Reclamaţiile au continuat. De data aceasta, în instanţă. Mihai Fediuc i-a dat pe medici în judecată, fiind intentat un proces penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (nr. 11.521/2012), pentru neglijenţă în serviciu. Întreaga situaţie a fost prezentată zilele trecute, detaliat, şi ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Constănţeanul vrea ca demnitarul să ştie că în România sunt medici care îşi exercită profesia în mod ilegal. „Conducerea CMDB se face vinovată de obstrucţionarea cercetărilor acestui caz, precum şi de inducerea în eroare a celor care fac cercetări cu privire la situaţia menţionată. Dintr-o sursă autorizată, din cadrul CMDB, dar care doreşte să rămână sub anonimat, pentru protejare şi siguranţă, vă menţionez că există medici stomatologi fără drept de a profesa meseria pe teritoriul ţării, fapt recunoscut şi de către conducerea CMDB, după cum reiese din petiţia adresată către Avocatul Poporului sub nr. 1.160/3.09.2013. Aceşti medici plătesc o taxă de protecţie celor din conducerea CMDB pentru a profesa neautorizaţi”, se arată în sesizarea adresată ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, semnată de reclamant.