Împrumuturi de la Trezorerie pentru încălzire

18:09:28 / 25 Octombrie 2015

Retehnologizare

Ar trebui regandit sistemul centralizat de incalzire. CET-ul a devenit ineficient, si asta se poate vedea cu ochiul liber. Preturile de productie snt mari, avariile sunt multe, infrastructutra este veche, iernile sunt tot mai reci iar agentul termic calatoreste pe distante lungi pana la destinatie - asta duce la consum mai mare. Daca s-ar amenaja microcentrale pe gaz in locul punctelor termice din oras, probabil costurile ar mai scadea. Ar fi mai putina infrastructura de intretinut, agentul termic ar calatori mai putin, deci ar putea fi livrat la o temperatura mai mica, si probabil ar scadea si cheltuielile cu personalul. Dezavantajele: nu se va mai putea produce si energie electrica in paralel cu cea termica, trebuie sa fie gaz in toate zonele orasului (sau cel putin unde sunt puncte termice), unii ar ramane fara loc de munca, si investitia initial ar fi destulde mare, dar se poate amortiza in timp.