În Peninsulă, mașinile intră doar cu permis

10:51:21 / 15 Noiembrie 2016

permise acces ....

Fiind montate din perioada romana ,este firesc ca traficul greu sa deterioreze grav aceste dale ! Cine insa va elibera un permis pentru ca DNA Constanta (nu cel Bucurestean ) sa deschida dosar si pentru aceasta pungasie cu dale destinate pietonilor, montate pe carosabil destinat traficului auto si nicidecum carutelor ! Cum prevede proiectul,cum s-au platit prin contract :dale de granit sau dale ordinare din ciment si nisip ? Diferenta la pret este undeva la 100 de ori ,fara a mai pune la socoteala valoarea lucrarilor de remediere a acestei stari de lucruri (daca dupa numai un an sunt o treime distruse ,in urmatorul an vor fi adevarate gropi in carosabil ).Cum se va plati, marind iarasi taxele locale ,care vor fi platite si de catre personalul DNA ....?