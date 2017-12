Începe returul în Liga 1

Etapa a 14-a a Ligii 1 la fotbal, prima a returului din sezonul regulat, începe vineri seară, la Chiajna, cu întâlnirea dintre Concordia și CFR Cluj. Capul de afiș al rundei îl reprezintă confruntarea de sâmbătă seară, de la București, dintre Dinamo și Astra Giurgiu, campioana en titre sperând să-și revină în partea a doua a campionatului.

Programul partidelor - vineri, 28 octombrie, ora 20.30: Concordia Chiajna - CFR Cluj; sâmbătă, 29 octombrie, ora 14.00: CS Universitatea Craiova - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.30: Dinamo Bucureşti - Astra Giurgiu; duminică, 30 octombrie, ora 18.00: ASA Tg. Mureş - Gaz Metan Mediaş, ora 20.30: CSM Poli Iaşi - FC Steaua Bucureşti; luni, 31 octombrie, ora 18.00: FC Viitorul - FC Voluntari, ora 20.30: FC Botoşani - ACS Poli Timişoara. Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 27p (golaveraj: 18-10), 2. CS U. Craiova 24p (19-14), 3. FC VIITORUL 23p (16-13), 4. Botoșani 20p (21-15), 5. Gaz Metan 20p (15-14), 6. Dinamo 19p (22-14), 7. Pandurii 19p (14-14), 8. CFR 17p (23-11), 9. Voluntari 15p (19-20), 10. Astra 13p (11-18), 11. Concordia 13p (6-15), 12. Iași 12p (12-15), 13. ASA 2p (11-24), 14. ACS Poli 0p (13-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.