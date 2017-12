Incredibil! Călătorie cu ghinion spre Constanța în a doua zi de Paște!

09:02:36 / 04 Mai 2016

Așa e

Într adevăr această companie este una neserioasa. Călătorim mereu în picioare chiar și 2-3 ore până ajungem la destinație. Sa va spun ce am pățit și nu o singura data. Nu ți se răspunde la numărul de telefon unde îți faci rezervare pentru ocuparea unui loc aproape niciodată. Au fost zile când am încercat sa sun incontinuu ore întregi, nu mi s a raspuns si am calatorit in picioare. asta e bătaie de joc