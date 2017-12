Indemnizaţiile artiştilor liber-profesionişti se majorează cu 5%

Aprox. 5.000 de artişti care au desfăşurat activităţi de liber profesionişti şi care primesc indemnizaţii în baza Legii 109/2005 vor primi, începînd cu această lună, venituri mai mari cu cinci procente, potrivit unei hotărîri privind indexarea unor indemnizaţii. Ministerul Muncii a publicat pe pagina de internet un proiect de hotărîre privind indexarea unor indemnizaţii, potrivit căreia, indemnizaţiile acordate artiştilor liber-profesionişti în baza Legii 109/2005 vor fi majorate cu cinci procente. Artiştii cu atestat categoria I vor primi o indemnizaţie de 315 lei, cei cu atestat categoria a II-a vor primi 236 de lei, iar pentru cei cu atestat categoria a III-a, valoarea indemnizaţiei va fi de 184 de lei. Încadrarea în categorii se face pe baza unor atestate eliberate de către Ministerul Culturii. De această măsură vor beneficia aprox. 5.000 de persoane, iar suma necesară în plus în ultimele trei luni ale anului este de 21.800 lei, respectiv 7.300 de lei pentru fiecare din ultimele trei luni ale lui 2007.

Potrivit Legii 109/2005, artiştii interpreţi sau executanţi care şi-au desfăşurat activitatea în regim liber-profesionist primesc o indemnizaţie lunară dacă au vîrsta standard de pensionare, au realizat o perioadă de activitate de cel puţin zece ani şi au venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii anuale pentru limită de vîrstă şi stagiu complet de cotizare. Perioada de activitate se calculează prin însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o activitate de cel puţin 92 de zile lucrătoare. Indemnizaţia se acordă la cererea artistului interesat sau a Uniunii Artiştilor Liber-Profesionişti din România (UALPR), după ce o comisie formată din doi reprezentanţi ai Ministerului Culturii, doi ai Ministerului Muncii şi trei din partea UALPR. Cuantumul indemnizaţiei se actualizează anual, prin Hotărîre de Guvern, în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor de consum. Plata acestor venituri se face prin casele de pensii de care beneficiarii aparţin, iar fondurile necesare se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii. Prin acelaşi proiect de hotărîre, publicat de Ministerul Muncii, se majorează cu cinci procente şi indemnizaţia lunară acordată, în baza Legii 309/2002, celor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961. Astfel, pentru fiecare lună de stagiu, se va acorda o indemnizaţie de 2,35 de lei, măsură de care vor beneficia peste 211.000 de persoane. Suma necesară în plus este de 476.000 de lei pentru fiecare din ultimele trei luni ale acestui an. Potrivit proiectului de act normativ, suma totală necesară pentru plata majorărilor aferente ambelor tipuri de indemnizaţii ajunge la 1,5 milioane lei până la sfîrşitul anului.