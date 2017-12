Industria, lovită ușor de caniculă

18:59:38 / 02 August 2016

CONFUZIE

Consider ca este o confuzie in denumirea titlului si continutul informatiei,. M-am tot strans la nicovala si minghina sa gasesc si eu ceva despre INDUSTRIA ROMANEASCA A ANULUI 2016 si nu am gasit nimic concret , pentru-ca ROMANIA NU MAI ARE NICI O RAMURA INDUSTRIALA FIIND O COLONIE AMERICANO-AFRICANA , iar tot ce a avut pana in 1989 a fost VANDUT, TAIAT LA FIER VECHI sau FURATA ,. Am vazut ca vorbiti de industria energetia, pai din 89 si pana in 2016 deci 26 de ani s-au inchis toate termocentralele , o parte din hidrocentrale iar cele 2 reactoare de-la cernavoda sunt doar pe hartie,. Vorbiti de productia de electrocasnica, Inafara de frigidere ce se construeste in romania si AEROTERME cu piese staine,. Romania de aici incolo si doar printr-o MINUNE, II TREBUIE 50 DE ANI SA SE REFACA DIN CE A distrus imperialismul SI NU SUNT SIGUR CA nici atunci vom ajunge la nivelul de DEZVOLTARE pe care l-am avut in 1989 S-auzim numai de bine!!!!