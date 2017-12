Inestimabil: 16 situri arheologice și sute de artefacte, reconstituite 3D

Șaispreze situri arheologice de o parte și de alta a Dunării, din Dobrogea și din Bulgaria, și 200 de artefacte de o valoare inestimabilă, descoperite în aceste spații încărcate de istorie, vor fi reconstituite 3D.

DRONE VOR SURVOLA CERUL PENTRU A „CAPTA” ISTORIA

În curând, drone vor survola siturile pentru a fotografia și a filma impresionanta moștenire culturală a romanității, pe aceste meleaguri. Imaginile vor contribui la realizarea de reproduceri 3D în cele mai mici detalii, iar secvențele înregistrate vor avea rezoluția și, deci, calitatea filmelor de la Hollywood. Imaginile vor fi încărcate pe o platformă web, fiind însoțite de informații scrise despre fiecare obiectiv în parte. „Călătoriile” virtuale vor fi posibile cu ajutorul aplicațiilor de pe telefoanele inteligente, dar nu numai.

Toate aceste obiective sunt parte a proiectului european „Ancient roman cultural heritage interactive visualization for the cross border area between Bulgaria and Romania” (ARCHIVE), implementat de Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, în parteneriat cu Muzeul Regional de Istorie din Ruse şi Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța (MINAC).

MUZEUL, ÎN MIJLOCUL COMUNITĂȚII

„Cele opt situri din județul Constanța care vor avea machete 3D sunt: Adamclisi, Tomis, Histria, Callatis, Carsium, Sacidava, Ulmetum și Capidava. Printre cele 100 de obiecte descoperite în aceste situri sunt metopele de la Adamclisi, inscripții, Șarpele Fantastic (n.r. - Șarpele Glykon), Fortuna cu Pontos. Dorim să plimbăm această expoziție și prin județul Constanța, și prin Ruse. E ca și cum am scoate muzeul și l-am duce în mijlocul oamenilor fără teama că s-ar „strica” patrimoniul”, a spus miercuri, pentru cotidianul „Telegraf”, directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, la conferința de lansare a proiectului de la Constanța. La conferința care a avut loc la Terasa Colonadelor, partea bulgară a fost reprezentată de managerul de proiect, prof. Plamen Zahariev, prof. Mihail Iliev de la Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse și prof. Nikolay Nenov de la Muzeul Regional de Istorie Ruse.

„Vom pune cele mai noi tehnologii în slujba tinerilor și a turistului din Bulgaria și România”, a spus prof. Plamen Zahariev

MINAC VA AVEA IMPRIMANTĂ 3D ECO-FRIENDLY

Machetele 3D din hârtie se vor realiza cu o imprimantă de ultimă generație, eco-friendly - una din cele 25 de acest gen existente în lume -, care va reda în cele mai mici detalii obiectul reprodus. La finalul proiectului, fiecare dintre cele trei instituții implicate în proiect va primi câte o astfel de imprimantă.

Proiectul ARCHIVE se va încheia peste 18 luni nu doar prin realizarea site-ului, ci și printr-o expoziție itinerantă ce va reuni machetele 3D ale siturilor scanate, cât și ale artefactelor. Expoziția va fi deschisă la MINAC și la Muzeul Regional de Istorie din Ruse. Totodată, se va realiza și un videoclip de 25 minute care va prezenta cele 16 situri arheologice incluse în proiectul ARCHIVE.

Proiectul a debutat la începutul lunii aprilie, printr-o conferință de lansare în Ruse, și se va încheia pe 4 octombrie 2017. ARCHIVE este finanţat prin programul Interreg V-A România - Bulgaria, axa prioritară 2 - O regiune verde.

Citește și:

Muzeul de Istorie va fi asaltat de tineri?!

Călătoriile în timp sunt posibile și la Constanța!

Ziua Păcălelii, când șarpele fantastic se reîntoarse printre tomitani