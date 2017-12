Înfiinţarea perdelelor forestiere ar trebui să fie obligatorie

Problema perdelelor forestiere a fost din nou ridicată de primarii constănţeni, de această dată în cadrul unui seminar la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi cei ai Administraţiei Fondului de Mediu. Edilii localităţilor din judeţul Constanţa au cerut Ministerului Mediului ca împăduririle şi înfiinţarea perdelelor forestiere să fie decretate probleme de interes naţional şi să fie obligatorii. Mai mulţi primari au declarat că proprietarii de terenuri unde ar urma să fie făcute perdelele forestiere ar trebui obligaţi prin lege să pună la dispoziţia autorităţilor terenurile respective. Primarii şi-au manifestat îngrijorarea că judeţul Constanţa se află într-un avansat stadiu de deşertificare şi au solicitat Guvernului să creeze cadrul legislativ necesar pentru ca împăduririle să fie obligatorii în zonele cu astfel de probleme. Aleşii locali spun că nu pot accesa fonduri europene pentru înfiinţarea perdelelor forestiere sau pentru împăduriri din cauza birocraţiei, dar şi pentru că nu au bani pentru cofinanţarea proiectelor. „Am văzut şi atenţionarea Ministerului Mediului, potrivit căreia mai multe zone din ţară sînt supuse unui amplu proces de deşertificare. Printre acestea se numără şi judeţul Constanţa. Deşertificarea ar trebui să fie considerată o problemă de interes naţional, iar împăduririle să se facă în mod obligatoriu. Acum nu putem să le facem din mai multe motive. Unii proprietarii de terenuri nu vor ca pe pămîntul lor să plantăm copaci, nu vor nici să vîndă, nici să facem schimb, aşa că ne blocăm. Trebuie ca Guvernul să dea o lege prin care, acolo unde este necesar, împădurirea să se facă obligatoriu”, a declarat primarul oraşului Negru Vodă, Ion Nicolin. Alţi primari constănţeni au spus că nu se încumetă să acceseze programe europene deoarece cota de 40% de cofinanţare nu poate fi asigurată de la bugetul local, iar alţii au motivat că birocraţia le pune beţe în roate. Reprezentanţii Ministerului Mediului au recunoscut că legislaţia de mediu este destul de stufoasă şi are multe lacune, însă le-au cerut primarilor să facă proiecte, deoarece, anul acesta, ar putea fi alocate numai de la bugetul de stat aproape 1.000 de miliarde de lei vechi pentru împăduriri. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat că Dobrogea are nevoie de perdele forestiere iar primarii trebuie să încerce să obţină finanţări pentru împăduriri. „Birocraţia este mare, multe din bugetele locale nu pot acoperi partea de cofinanţare, dar trebuie să facem aceste împăduriri. Din cîte am înţeles eu de la Ministerul Mediului, există posibilitatea ca autoritatea locală să nu participe cu fonduri, urmînd ca Ministerul să susţină aceste proiecte. Noi, la nivel judeţean, avem o serie de poluatori, Lafarge, Petromidia, Centrala de la Cernavodă, care trebuie să plătească pentru poluare. Din banii lor putem susţine aceste proiecte. În plus, am înţeles că, în prezent, posesorii de terenuri pot fi şi ei parte în astfel de proiecte, ei trebuind să pună terenul la dispoziţie, şi să beneficieze ulterior de pădure. Soluţii există pentru rezolvarea acestor probleme existente. Trebuie acum să existe acea voinţă politică, care a lipsit din nefericire, pentru a obţine banii europeni“, a afirmat Nicuşor Constantinescu.