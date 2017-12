Informatizarea spitalelor, cu 15 milioane de euro

Spitalele din România vor avea la dispoziţie, în acest an, fonduri în valoare de 15 milioane de euro pentru proiecte de informatizare, a anunţat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme. Oficialul a declarat ministerul pe care-l conduce va acorda finanţări de cel mult 400.000 de euro pe spital, pentru proiecte de informatizare. “Informatizarea spitalelor sau a domeniului are două componente. Există e-sănătate central şi este vorba de cele două programe mari, e-fişa pacientului şi e- reţeta electronică, fiind un program de 42 de milioane de euro, pe care-l dezvoltăm cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”, a spus Vreme. Demnitarul a apreciat că, în acest an, ar urma să fie finanţate proiecte de informatizare pentru aprox. 40 de spitale.