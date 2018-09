Înfrângere la scor pentru SSC Farul la Târgovişte

Etapa a opta din Liga a 2-a la fotbal a adus a șasea înfrângere pentru SSSC Farul în actualul sezon și prima sub comanda noilor antrenori, Petre Grigoraș și Marian Dinu. Minunea nu s-a produs duminică și SSC Farul a cedat cu scorul de 1-5, ajungând pe locul 17 în clasament. În partida de la Târgoviște, Chindia a deschis scorul în minutul 5, prin A. Șerban, iar Farul a egalat în minutul 19, prin Diakite. Golul lui Dudea, din minutul 27, a readus gazdele în avantaj, după o greșeală a lui Raclău, iar în repriza a doua Chindia a mai înscris de trei ori, prin Cherchez, în minutele 51, din penalty, şi 58, şi Neguţ, în minutul 88. În poarta Farului ar fi trebuit să fie titular Georgi Stavrev, însă bulgarul s-a accidentat la încălzire şi a fost înlocuit cu Rareş Raclău, care a debutat astfel în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Au evoluat următoarele echipe - Chindia (antrenor Viorel Moldovan): Aioani - Martac, Dudea, C. Dinu (73 Vătavu), D. Dumitraşcu - D. Novac, A. Lungu - A. Şerban (72 Mihaiu), L. Mihai II, Cherchez (cpt.) (78 C. Neguţ) - D. Florea II; SSC Farul (antrenor Petre Grigoraş): Raclău - Sabangeanu, Diakite, Kwadwo Twumasi (56 N. Moise), C. Zanfir - N. Doumbia, Tudorică - Al. Grigoraş (cpt.), Fotescu, R. Licu (46 B. Petrescu) - Jallow (83 M. Dumitraşcu).

Celelalte rezultate ale etapei: Sportul Snagov - UTA Arad 2-1, CS Baloteşti - ACS Poli Timişoara 2-0, Pandurii Tg. Jiu - Ripensia Timişoara 5-2, Metaloglobus Bucureşti - Dacia Unirea Brăila 2-2, ACS Energeticianul - Daco-Getica Bucureşti 2-1, Aerostar Bacău - FC Argeş 1-0, Luceafărul Oradea - Academica Clinceni 1-0, ASU Politehnica Timişoara - CS Mioveni 1-0.

Duminică, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1), este programat ultimul meci al etapei a 8-a: Universitatea Cluj - Petrolul Ploieşti.

Clasament: 1. Snagov 20p (golaveraj: 14-4), 2. Clinceni 18p (22-4), 3. Pandurii 17p (21-10), 4. Petrolul 16p (12-2), 5. Mioveni 15p (14-7), 6. FC Argeş 15p (11-6), 7. Chindia 14p (13-9), 8. UTA 13p (11-8), 9. Energeticianul 13p (13-13), 10. U. Cluj 12p (12-7), 11. ASU Poli 10p (7-9), 12. Daco-Getica 9p (12-17), 13. Ripensia 8p (12-18), 14. Luceafărul 8p (8-14), 15. Metaloglobus 8p (8-16), 16. Aerostar 7p (11-14), 17. SSC FARUL 6p (14-22), 18. Baloteşti 5p (6-15), 19. ACS Poli 4p (9-20), 20. Dacia Unirea 4p (7-22).