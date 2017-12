Înfrângere surprinzătoare pentru HC Dobrogea Sud

23:23:28 / 05 Octombrie 2017

catastrofe

sigur puteti si mai rau de atat.panaramelor, in ultimii 15 ani nu am fost niciodata umiliti ca in acest an. daca atat puteti, plecati toti. nu umai gaudin pe care vreti sa-l dati afara. sa plece si cine l-a adus. plecati si voi toti care in loc sa jucati pt club, faceti jocuri murdare. cota 7,50 cu suceava. cota 11 cu timisoara. dinamo s-a saturat de cat ne bate in ultimii ani. 4,80 pt focsani. pana la vara cred ca nu mai vreti salarii? stiu constantenii ce buget aveti anul asta? stiu constantenii ca nu vreti sa mergeti in grupele ehf? plecati si lasati copiii de la juniori sa joace. macar sunt constanteni. rezultatele nu vor fi prea mult diferite. probabil viitorul antrenor va fi tot omer. de ce l-ati mai schimbat in vara?