Infrastructura comunală, aproape de zilele noastre

E greu de crezut că, în 2014, există în România localităţi din mediul rural unde locuitorii încă sunt nevoiţi să circule pe străzi de pământ. Încă sunt, în România zilelor noastre, comune şi sate unde toate drumurile devin impracticabile la cea mai mică ploaie. Cu toate acestea, există localităţi unde se fac eforturi pentru a aduce infrastructura comunală la un nivel cât mai apropiat de zilele noastre. Una dintre acestea este comuna Chirnogeni, în care de aproape trei ani se desfăşoară un program de pietruire a străzilor de pământ. „Până acum am reuşit să pietruim 36 de kilometri de străzi din toate cele trei sate ale comunei: Chirnogeni, Plopeni şi Credinţa. Am avut ceva probleme vara trecută din cauza ploilor, care ne-au îngreunat puţin lucrările, dar am trecut peste ele. Acum mai avem opt kilometri de pietruit, pe care îi vom termina în curând”, a declarat primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta. Pe lângă pietruirea drumurilor de pământ, primarul a mai spus că în localitatea pe care o păstoreşte se desfăşoară lucrări de construire a unui trotuar de doi kilometri pe drumul principal din localitate. Aşa vor putea şi pietonii să circule în siguranţă şi în condiţii decente. Concomitent cu lucrările la trotuar, se amenajează şi spaţiile verzi de pe marginea acestuia, ce constau în plantarea de pomi decorativi şi gazon.