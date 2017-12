Interlopii aşteaptă să-i... năşească pe fraţii Băsescu după gratii...

08:51:27 / 02 Iunie 2014

Interlopi

Mai domni jurnalisti eu nu sint fanu lui Basescu dar nu mai luati toata tiganimea asta in brate.Ca sub numele lor de Rromi ne au facut de cacat in toata lumea.Au folosit tot felul de metode de cersit cu persoane anticapate.Au luat fete de ale noastrea ale rominilor si au fost folosite in prostitutie vindute carne vie si ne a stricat imaginea ca natiune peste hotare.Si noi ii pupam si ii lom in brate.Mai desteptaziva putin.Si nu stati la pomana PSD si spuneti feresca dumnezeu de mai rau.Toata tara sa transformat in hoti,mincinosi si cersetori.Avem Politicieni exemplu.