Internetul de bandă largă învinge sărăcia

Ne plângem de taxe şi preţuri mari, de carburanţi scumpi şi amenzi necorelate cu venitul, după care mai dăm un Like şi un Share pe Facebook. Desigur, avem tot dreptul să ne plângem, că-i democraţie şi, în plus, taxele şi preţurile chiar sunt mari. Dar, şi e un mare „dar“, sunt câteva lucruri care se bat cap în cap. Dacă suntem atât de săraci, de ce luăm cu asalt magazinele când se anunţă o promoţie de doi lei la o tigaie sau la o maşină de făcut cafea? De ce blocăm site-urile de Black Friday? Şi de ce unul din doi români are acasă un calculator conectat la internet? Ba chiar în mediul urban, de unde apar toţi protestatarii contra ceva din ţara asta, şapte din zece români au acasă un PC şi plătesc lunar abonament la furnizorul de internet. Datele au fost publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS). „În profil teritorial, conectarea la internet este mai răspândită printre gospodăriile din regiunea Bucureşti-Ilfov (72,5%). Urmează regiunile Vest, Nord-Vest (58,3%, respectiv 56,9%), Sud-Est (51,2%) şi Centru (49,5%). Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la „www” se află în Nord-Est (45,7%) şi Sud Muntenia (47,2%)”, se arată în raportul INS. Şi nu doar suntem legaţi la internet. Legaţi sunt şi „săracii” ăia de norvegieni, care n-au văzut în viaţa lor download de 15 Mb/s. Peste 95% dintre conexiuni sunt de bandă largă (broadband). Ba mai mult, potrivit INS, cele mai folosite dispozitive pentru accesarea internetului sunt telefonul mobil (61,8%) şi laptopul (47,5%), gadgeturi relativ scumpe, dar pe care românii le cumpără ca pâinea caldă. De săraci ce suntem.