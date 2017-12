Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, alături de colegii săi, a realizat o nouă intervenţie în premieră în Dobrogea. De data aceasta, a fost operat un bărbat, de 62 de ani, cu boală coronariană, adică depuneri de grăsimi pe artera coronară, cea care duce sîngele la inimă. „Am reuşit să realizăm o primă intervenţie chirurgicală pe arterele coronare cu cord oprit şi circulaţie extracorporeală, la fel ca în cazul intervenţiei de ieri (marţi - n.r.). Este o revascularizaţie miocardică prin by-pass aorto-coronarian. Aşa cum am mai explicat, se poate ca o arteră sau mai multe să nu mai funcţioneze corespunzător, din cauza depunerii grăsimilor pe peretele lor intern, astfel că se înfundă. Muşchiul inimii, în lipsă de sînge, care aduce oxigenul şi substanţele hrănitoare, suferă şi poate da angină pectorală (dureri de piept - n.r.). De asemenea, muşchiul inimii poate să moară, adică se produce infarctul miocardic”, explică profesorul. Pentru a rezolva hrănirea muşchiului inimii cu sînge cu oxigen şi substanţe nutritive în cantitate normală, prin operaţia de revascularizaţie miocardică prin by-pass aorto-coronarian, aceste artere au fost înlocuite cu alte artere. “Intervenţia nu a fost deloc una uşoară. Ne bucurăm că am reuşit să finalizăm cu bine. Bolnavul este bine acum şi credem că nu vor mai fi probleme”, a declarat medicul şef. Pacientul este în reanimare, este monitorizat pe hemostază, tocmai pentru a evita orice incident. „În caz că se modifică vreo funcţie, în cel mai scurt timp, aceasta va fi adusă la valoarea normală”, a mai explicat profesorul. Ieri, în aproximativ patru ore, echipa coordonată de medicul şef a reuşit să efectueze două operaţii de mare dificultate. Astăzi va fi operat Dumitru Gheorghe, de 59 de ani, din Piteşti, şi în acest caz intervenţia fiind una pe inimă. El ne-a povestit că a aflat întîmplător că inima îi este bolnavă. „Am vrut să mă las de fumat aşa că intenţionam, pentru ajutor, să apelez la un medic. Medicii mi-au spus că, de fapt, am probleme cu inima, aşa că am venit la Constanţa să mă operez pentru că am aflat de minunile pe care le face profesorul Pătruţ”, spune pacientul. Bolnava, operată de asemenea, pe inimă, în urmă cu două zile, Maria Spiridon, este bine, ea dorind să-i mulţumească medicului şef pentru că a scăpat-o de suferinţa prin care trecea. „Nici nu ştiam ce să mai fac. M-am chinuit mult, a fost o mare povară pentru mine”, a spus femeia.