Investiţii în sediul social de la Olteni

Primăria comunei Independenţa pregăteşte pentru anul 2012 o nouă investiţie necesară locuitorilor. ”Este vorba despre reabilitarea fostului sediu al CAP-ului din satul Olteni, pe care am decis să îl transformăm într-un sediu social, aşa cum am făcut cu sediul din Movila Verde. Acolo, în urma reabilitării, în fostul sediu al IAS-ului am înfiinţat o grădiniţă modernă, un post pentru poliţia locală şi un cabinet pentru audienţele primarului şi ale consilierilor. Acelaşi lucru dorim să facem şi la Olteni, unde dorim să creăm şi două camere unde să putem să cazăm familii care au probleme cu propriile locuinţe. Sper să primim în continuare sprijin financiar de la Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-a ajutat şi la reabilitarea sediului social de la Movila Verde. Este doar unul din proiectele pe care doresc să le finalizez anul viitor”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan.