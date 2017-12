Ironia sorţii

Pe măsură ce românii ocupă tot mai multe posturi la Comisia Europeană, pentru România este din ce în ce mai rău, a afirmat, joi, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă. „Am văzut auditori la Comisie care sunt mai duri decât alţi cetăţeni pe acele funcţii din alte state membre. Românii noştri, când ajung în astfel de funcţii, parcă vor să demonstreze ceva în plus. Nu ştiu cui. Poate nouă, să ne demonstreze că-şi merită poziţia acolo. Deci, am văzut foarte mulţi auditori care judecă într-un mod total incorect şi am văzut această abordare chiar luni, când am fost la Bruxelles, cu o interpretare eronată a unui document foarte clar scris de partea română. Sper să se schimbe această abordare“, a spus ministrul. Eugen Teodorovici a participat, joi, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei „Fondurile europene“, sub genericul „Bugetul UE 2014-2020: Cum absorbim mai mult de 15%?“.

ÎMBUNĂTĂŢIRI Necesitatea schimbării modului de abordare a fost reconfirmată şi de premierul Victor Ponta, care a adăugat că România a făcut eforturi uriaşe în ultimul an pentru a îmbunătăţi radical modul în care sunt utilizate fondurile europene alocate în perioada 2007-2013. „Am discutat despre intenţiile autorităţilor române referitoare la modul de organizare şi de utilizare a fondurilor din programul 2014-2020. Când am discutat de exerciţiul financiar care se încheie, am invocat împreună faptul că în urmă cu un an, practic, din cele cinci programe, patru erau presuspendate“, a arătat primul-ministru. Victor Ponta a spus că, împreună cu comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, şi patru miniştri ai Cabinetului, a discutat stadiul actual al programelor operaţionale sectoriale din exerciţiul 2007-2013, pentru a constata împreună îmbunătăţirile şi corecţiile importante realizate la sistemul de absorbţie, dar şi ce trebuie făcut în continuare pentru a mări gradul de absorbţie şi a evita orice fel de „dezangajări“.