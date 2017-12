ITM susţine că jumătate din populaţia activă a judeţului lucrează la negru

“Munca la negru“ pare că a scăpat total de sub controlul autorităţilor, iar în pofida campaniilor de informare în rîndul agenţilor economici, a controalelor efectuate de către inspectorii de muncă, dar şi a amenzilor cu duiumul, numărul constănţenilor prinşi lucrînd fără forme legale creşte pe zi ce trece. După un sezon turistic dezastruos, care a dat mînă liberă agenţilor economici în încadrarea personalului necesar prin încălcarea legislaţiei în vigoare, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa au avut de lucru mai mult decît în ultimii trei ani la un loc. Inspectorii de muncă sînt mai mult decît îngrijoraţi de proliferarea fenomenului şi apreciază că dacă anii trecuţi părea că astfel de practici au dispărut mai ales în oraşele constănţene, în prezent, cea mai mare captură de angajaţi “la negru“ s-a făcut la firmele care activează în mediul urban. În ciuda faptului că nu beneficiază de drepturile cuvenite celorlalţi salariaţi, nu primesc indemnizaţii pentru creşterea copilului, nici ajutoare de deces sau tichete de masă, unele persoanele care prestează “munca la negru“ nu sînt deloc descurajate să recurgă la aceste practici ilegale. Statisticile realizate la nivelul lunii octombrie arată că inspectorii de muncă au verificat peste 2.800 de angajatori şi 90.000 de salariaţi, 500 de constănţeni fiind depistaţi “ofcial“ lucrînd “la negru“, în timp ce amenzile aplicate au adus bugetului de stat peste 7 miliarde de lei vechi. Reprezentanţii ITM susţin că, în pofida acestor rezultate, în realitate, peste jumătate din populaţia activă a judeţului nu lucrează legal şi nu plăteşte în acest fel impozitele datorate statului. Numai în timpul controalelor efectuate în această lună la cei peste 100 de angajatori constănţeni, inspectorii de muncă au constatat, pe baza unor sesizări din partea unor foşti salariaţi, păgubiţi de patroni, că patru firme foloseau din plin muncitorii fără forme legale. “Mulţi din cei care lucrează doar pe timpul verii, cel mai adesea fără forme legale, au rămas din nou fără locuri de muncă şi preferă să se angajeze din nou < la negru >. În urma verificărilor la societăţile < Ge-Vi > SRL, < Mihaela Farm > SRL, < Swedish > SRL şi < Aur Prod > Com SRL am descoperit 10 muncitori fără forme legale, valoarea amenzilor depăşind cîteva zeci de milioane de lei vechi. La acestea se adaugă alte societăţi sancţionate pentru neacordarea repaosului săptămînal şi nedepunerea dovezilor de calculare a drepturilor salariale lunare“, a declarat inspectorul şef adjunct pe relaţii de muncă din cadrul ITM, Tiberiu Pleşu. Specialiştii apreciază că un sector în care flagelul muncii la negru se manifestă puternic este cel al construcţiilor. Cel mai adesea, muncitorii din construcţii lucrează fără acte, indiferent dacă este vorba de mari şantiere sau de lucrări pentru amenajarea locuinţelor. Practica este încurajată chiar de cetăţeni, nu puţini fiind cei care, pentru a-şi amenaja locuinţele, apelează la serviciile unor muncitori fără forme legale. “Cu toate că acum valoarea sancţiunilor pe care trebuie să le suporte angajatorii sînt destul de mici, iar cu dosare penale se aleg doar cei care au abateri repetate, începînd de anul viitor, situaţia se va schimba radical. Astfel, fiecare patron prins pe picior greşit riscă amenzi de 100 de milioane de lei vechi pentru fiecare muncitor fără forme legale“, a mai declarat Tiberiu Pleşu.