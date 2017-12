Jandarmeria, amendată în dosarul grădiniţei „Micul Regat“

22:48:13 / 14 Octombrie 2016

Daca inteleg eu bine, acesti copii minori sunt niste talhari periculosi care trebuie adusi la domnul judecator cu arcanul, asa cum se luau candva tinerii la oaste. ma intreb daca acest Catani al Justitiei constantene are copii, daca intelege ce inseamna sa fii parinte,,,,ori daca mai marii lui sunt in stare sa priceapa prin ce drama trec acesti copii? probabil ca nu, fiindca altfel ar fi primii interesati sa spuna> STOP! AJUNGE! SI DE LA CAPAT!...cum spune un domn care intradevar se pare ca doreste schimbarea. Dar, probabil schimbarea nu trebuie facuta si la justitie, unii fiind probabil sfinti intangibili, care se cred niste atotputernici. Vai Romanie, chiar nu se gaseste nimeni care sa intervina? Chiar trebuie sa continue acest circ de-a hotii si vardistii si sa ne facem de ras la infinit ca asa vrea un domn care se crede atotstiutor? Nimeni nu vede ce deservicii aduce acest mod de a face justitie? Ce imagine se creaza in jurul Constantei si a institutiilor sale? Oare ce ar vrea acest domn judecator? sa mearga trupele speciale si sa smulga copiii de langa parinti ca niste talhari la drumul mare? Si asta numai pentru a-l face fericit de domnul judecator? Am citit si eu articolul din codul de proceura penala si sunt convins ca jandarmii l-au respectat intrutotul. iar faptul ca au deplasat la casele oamenilor fete si turisme civile a fost ok, aratandu-ne noua ca lor le pasa mai mult decat altora, Aud ca jandarmii au fost amendati si cu siguranta trebuie sa conteste amenda, iar daca vor fi obligati sa o plateasca, atunci eu voi fi alaturi de ei, socotind ca o mare nedreptate gestul de a fi amendati. Mai sunt capete care inca gandesc limpede! Citesc ca acest domn a considerat ca tinerii care au molestat cu batele alti cetateni mai zilele trecute nu sunt violenti si periculosi, fiind judecati in stare de libertate. o fi bine? O fi rau? Dumneavoastra ce spuneti? Eu mai cred inca in dreptate si in oameni, dar parca tot mai putin in justitie!!