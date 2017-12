Jennifer Lopez şi-a cerut scuze pentru ignoranţă

Jennifer Lopez şi-a cerut scuze pentru concertul susţinut sâmbătă seară, la petrecerea de aniversare a preşedintelui Turkmenistanului, Gurbangulî Berdimuhamedov, cunoscut pentru regimul său opresiv. Cântăreaţa americană, care a stârnit controverse după ce i-a cântat „La Mulţi Ani” preşedintelui Turkmenistanului, insistă că nu cunoştea faptul că organizaţia Reporteri fără Frontiere a situat această ţară pe locul al treilea în topul celor mai opresive regimuri din lume. Nimic însă nu poate justifica ignoranţa, dar şi lăcomia...

Jennifer Lopez a primit o sumă importantă de bani pentru a concerta la aniversarea preşedintelui turkmen, al cărui Guvern este acuzat de arestarea şi torturarea disidenţilor politici. Totodată, coregraful cântăreţei, J.R. Taylor, a scris pe o reţea de socializare, imediat după concertul susţinut de Jennifer Lopez la petrecere: „Briza Turkmenistanului se simte uimitor în timpul nopţii. Mă întreb unde sunt toţi prietenii mei turkmeni de pe reţelele de socializare?”. Imediat, mai multe persoane care îi urmăresc activitatea lui J.R. Taylor l-au informat că platforma Twitter este interzisă în Turkmenistan, acesta adăugând mai târziu: „Un show minunat! Mulţumim, Turkmenistan, pentru ospitalitatea de neegalat!”. Jennifer Lopez a fost criticată de reprezentanţii The Human Rights Foundation după ce a susţinut acest concert. Petrecerea a fost organizată de China National Petroleum Corporation, o companie care are afaceri în Turkmenistan, potrivit unui purtător de cuvânt al acesteia. „Lopez are, evident, dreptul de a-şi câştiga existenţa cântând pentru dictatorul pe care şi-l alege şi pentru şleahta lui, dar acţiunile ei distrug mesajul pe care l-a cultivat cu grijă în ceea ce priveşte implicarea sa în programele Amnesty International din Mexic, care au ca scop eliminarea violenţelor la care sunt supuse femeile”, au comentat reprezentanţii The Human Rights Foundation.

Cu o avere estimată la 52 de milioane de dolari, am fi zis însă că Jennifer Lopez nu este presată să îşi câştige existenţa şi are ceva mai mult timp să se documenteze cu privire la contractele sale...