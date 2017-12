Jennifer Lopez vrea inel de logodnă scump

Actriţa şi cântăreaţa americană Jennifer Lopez are planuri mari în ceea ce priveşte relaţia cu Casper Smart. Vrea să se logodească, dar nu oricum. I-a cerut iubitului său un anume inel de logodnă. Mai precis, vrea ca diamantul să nu aibă mai puţin de cinci carate. Potrivit unor surse din anturajul lui Casper Smart, acesta este în pragul disperării pentru că un astfel de inel are un preţ de pornire de 250.000 de dolari, bani pe care fie nu îi are, fie nu vrea să-i cheltuiască astfel. Dacă pe Jennifer Lopez nu o deranjează prea mult că îl întreţine pe mai tânărul său iubit, ţine morţiş ca acesta să îi cumpere măcar inelul de logodnă din banii proprii. Jennifer Lopez ştie că, de când este cu ea, Casper Smart a devenit şi el o minicelebritate, aşa că s-au înmulţit cererile de a apărea în anumite spectacole şi prezentări de modă. Iubitul său câştigă la rândul lui destui bani, pe care însă nu-i foloseşte în traiul comun. Casper Smart locuieşte în vila vedetei, iar aceasta acoperă toate cheltuielile de întreţinere. De altfel, la ultima ceartă serioasă a cuplului, Jennifer Lopez l-a dat afară doar cu hainele de pe el, considerând că restul obiectelor lui au fost cumpărate tot pe banii ei!