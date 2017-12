Jessica Lange, primul premiu Tony din carieră

Broadway a sărbătorit, duminică seară, la Beacon Theater din New Work, gala Tony Awards, musicalul ”Hamilton” primind 11 premii, alături de piesa ”The Humans”, musicalul ”The Color Purple” și piesa ”A View From the Bridge”, Jessica Lange câștigând premiul pentru cea mai bună actriță. Gala din acest an a fost una memorabilă, existând o cursă extrem de strânsă între categorii. De asemenea, la gală și-a făcut apariția și cântăreața și actrița Barbra Streisand, care a înmânat trofeul pentru cel mai bun musical, potrivit ”The Hollywood Reporter”. Premiile au fost decernate pe 12 iunie, la ora locală 20.00, în transmisiune directă pe CBS. James Corden a fost maestrul de ceremonii al galei din acest an.

Tema diversității de la Hollywood a fost un subiect de dezbatere, ca urmare a lipsei nominalizaților de culoare la gala Premiilor Oscar din acest an. Diversitatea a prevalat duminică, când patru premii pentru actori de musical au fost câștigate de actori de culoare. Actorii-vedete din ”Hamilton”, Leslie Odom, Jr., Daveed Diggs, Renee Elise Goldsberry, au fost premiați, precum și Cynthia Erivo pentru rolurile din ”The Color Purple”. De asemenea, Jessicăi Lange, în vârstă de 67 de ani, i-a fost decernat primul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, pentru interpretarea sa din drama ”Long Day's Journey Into Night / Lungul drum al zilei către noapte”. Jessica Lange a surclasat competitoare precum Lupita Nyong'o și Michelle Williams. ”Acesta este un vis împlinit și mă umple de bucurie chiar și într-o zi tristă ca aceasta”, a spus actrița referindu-se la masacrul din Orlando, Florida, care a avut loc duminică, ducând la moartea a 50 de oameni. Jessica Lange este la o bătaie de gong distanță de a deveni un artist EGOT, termenul referindu-se la puținii actori care au realizat un fapt incredibil în cariera lor, câștigând un Emmy, un Grammy, un Oscar și un Tony. Jessica a primit două premii Oscar, unul pentru ”Tootsie”, în 1983 și altul pentru ”Blue Sky”, în 1995, trei premii Emmy pentru rolurile sale din 2009 din ”Grey Gardens” și serialul de succes ”American Horror Story”. Aceasta mai are de câștigat un Grammy pentru a deveni EGOT.

În prezentarea galei, gazda serii, James Corden, a ținut un moment de reculegere pentru atacul din Orlando, care a avut loc în aceeași zi: ”Inimile noastre sunt alături de toți cei afectați de această atrocitate. Nu sunteți singuri. Tragedia voastră este tragedia noastră. Ura nu va câștiga. Trebuie să fim siguri de asta. Spectacolul din această seară stă ca un simbol al acelui principiu”. Printre discursurile notabile și emoționante ale serii care au adus un omagiu victimelor din Orlando au fost cele făcute de Miranda, Jessica Lange și Frank Langella, deși, în mare, spectacolul s-a ținut de scenariul orginal de veselie și muzică, Andrew Lloyd Webber cântând la tamburină. În timpul spectacolului, Teatrul American Wing, care înmânează premiile Tony, a anunțat noul său proiect, Andrew Lloyd Webber Initiative, care este finațat cu 1,3 milioane de dolari, un grant de trei ani din partea lui Lloyd Webber, care va sprijini oportunitățile de educație teatrală pentru tinerii defavorizați și școlile publice slab finanțate din SUA.