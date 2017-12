Jucăriile BNR s-au stricat

EFORTURI, EFORTURI În comunicatul de politică monetară transmis vineri de Banca Naţională a României, interpretarea sănătăţii mecanismelor prin care deciziile instituţiei se răsfrâng în piaţa bancară este surprinzătoare. BNR consideră că că inflaţia este cât de cât stabilă şi n-a ajuns încă la cote periculos de joase, care să justifice o scădere mai amplă a dobânzii-cheie. Tocmai de aceea, ciclul de reducere a dobânzii-cheie s-a oprit, iar indicatorul a rămas la 3,5% pe an. Comunicatul băncii centrale spune: „Evoluţiile pieţei ne-au permis ajustarea corespunzătoare a politicii monetare şi întărirea mecanismului de transmisie a acesteia, în condiţiile ancorării eficace a anticipaţiilor“. „Cuvântul care mi-a atras atenţia este „întărire“. Presupun că BNR vrea să spună că acest canal funcţionează şi s-a întărit. Totuşi, am mai spus şi repet, mecanismul prin care deciziile băncii centrale ajung în piaţă este distrus”, notează, pe blogul său, analistul Florin Cîţu. Cu câteva zile în urmă, chiar Fondul Monetar Internaţional nota că „efforts are needed to strengthen monetary policy transmission“. În traducere, e nevoie ca linia de comunicare între BNR şi economie să fie întărită. „Nu sunt eu de acord cu FMI de cele mai multe ori, dar aici au dreptate. Şi atenţie - nu este doar un joc de cuvinte. Este foarte important, pentru că acest canal funcţionează sau nu în funcţie de cum este perceput. Dacă BNR consideră că funcţionează, atunci o să aştepte să vadă efectele injecţiilor de lichiditate din ultima perioadă. Dar dacă nu funcţionează? Atunci chiar este nevoie de eforturi, inclusiv din partea băncii centrale, pentru ca băncile să se restructureze şi să reducă rata creditelor neperformante“, conchide Cîţu.

DATELE NU MINT Interesant este că tocmai datele Băncii Naţionale au arătat clar că optimismul din ultimul comunicat nu este justificat. Astfel, masa monetară (banii din economie - n.r.) a crescut cu 20%, în termeni anuali, în vreme ce creditele în lei date persoanelor fizice şi firmelor au avansat cu… 1%. Luată separat, creditarea companiilor a scăzut în ultimii ani. Soldul creditelor în lei se stabilizează în jurul valorilor actuale. Banca centrală a făcut ultima reducere a dobânzii în februarie, de la 3,75% la 3,5%, indicatorul atingând astfel minimul istoric. Ciclul de relaxare a început în iulie 2013, când se situa la 5,25%, şi a avut şase trepte. Totodată, banca centrală a redus, la începutul lui ianuarie, RMO la lei (de la 15 la 12%) şi la valută (de la 20 la 18%), eliberând astfel în piaţă patru miliarde lei şi 500 milioane euro. Banii ar fi trebuit să fie folosiţi pentru stimularea creditării, însă cele mai multe bănci au ales să-şi reducă datoriile pe care le au la finanţatorii externi.