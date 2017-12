Julio Iglesias sărbătoreşte 40 de ani de carieră muzicală

Cel mai cunoscut cîntăreţ spaniol din întreaga lume, care a debutat pentru prima dată pe scenă într-o seară de iulie a anului 1968, pe coasta mediteraneană, va sărbători 40 de ani de carieră muzicală printr-un turneu organizat în ţara sa natală.

Julio Iglesias, în vîrstă de 65 de ani, care a vîndut 250 de milioane de albume în lumea întreagă şi a încîntat milioane de femei cu cîntece precum “Pauvres diables” şi “Me va, me va”, a susţinut, marţi seară, un concert la arenele Puerto de Santa Maria, în Andaluzia. Spectacolul este primul din cele şase concerte ale turneului pe care cîntăreţul îl va susţine în Spania, ce va fi continuat cu o altă serie de spectacole, de cealaltă parte a Oceanului Atlantic, luna viitoare. Sîmbătă seară, artistul a fost prezent la Benidorm, aflat în apropierea oraşului Alicante, locul unde şi-a făcut debutul, în urmă cu 40 de ani. Pe 17 iulie 1968, la aproape 25 de ani, cîştiga trofeul Festivalului Cîntecului, cu melodia “La vida sigue igual”. “Eram foarte emoţionat. Un amic m-a împins şi am urcat pe scenă cu mîinile în buzunare. Am impresia că s-a întîmplat ieri, chiar aici”, a declarat Julio Iglesias. Acesta se pregătise pentru o carieră în fotbal, la care a trebuit să renunţe pentru că la 20 de ani a suferit un accident de maşină, în urma căruia nu a mai putut să practice acest sport. Apariţia la Festivalul Cîntecului a reprezentat momentul lansării sale. Artistul a semnat un contract cu Discos Columbia, casa de discuri specializată în muzică latino a Columbia Records şi a devenit, într-un timp foarte scurt, cel mai cunoscut cîntăreţ latin lover din întreaga lume (în prezent, site-ul său de Internet este disponibil în 21 de limbi străine).

În cei 40 de ani de carieră, Julio Iglesias a primit numeroase distincţii, printre care un disc de diamant acordat de Guinness Book, pentru numărul record de albume vîndute în cele mai multe ţări, în cele mai multe limbi străine. Artistul a primit, de asemenea, în 1985, o stea pe Walk of Fame, celebrul bulevard de la Hollywood. “Cei 40 de ani au fost intenşi şi foarte fericiţi. Cum trece timpul, nu-i aşa? Nu ne dăm seama, însă aşa este viaţa”, a spus cîntăreţul, care a fost nevoit să întrerupă un concert în Rusia, în iunie, din cauza oboselii mari de care suferă. Artistul are opt copii. Cel mai mic dintre ei are 1 an, iar Enrique, în vîrstă de 33 de ani, a urmat exemplul tatălui său, devenind un celebru artist în industria muzicală. Timpul trece, însă surîsul strălucitor al lui Julio Iglesias rămîne neschimbat.