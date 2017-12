Juniorii Academiei Hagi, favoriţi la noi titluri naţionale

Grupele de juniori ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au pornit şi în acest sezon cu prima şansă la câştigarea unor noi titluri naţionale. După ce au adus în visteria clubului, la finele campionatului trecut, alte trei titluri de campioni ai României, juniorii A, B şi C de la Academia Hagi domină şi în acest an clasamentele sezonului regulat. Grupa 1995 (juniori A), pregătită de Cristian Cămui (antrenor principal) şi Emil Dobre (antrenor cu portarii), a încheiat pe primul loc la finalul turului, chiar dacă mai are de disputat două restanţe! Campioni sezonul trecut la juniori B, Tordai, Nedelcu, Manea, Ene, Tudoran, Marin, Torişte şi toţi ceilalţi componenţi ai echipei au acumulat 27 de puncte în nouă partide, având un golaveraj de invidiat: 53-4. Poziţiile ocupate de celelalte formaţii constănţene la juniori A: FC Farul (antrenor Mihai Turcu) - locul 4 (20p), Săgeata Năvodari (antrenor Constantin Funda) - locul 11 (5p). Primele două clasate se califică la turneul zonal.

La juniori B (jucători născuţi după 1 ianuarie 1997), FC Viitorul, pregătită de Vasile Mănăilă (principal) şi Emil Dobre (antrenor cu portarii), se află pe locul secund, cu 23p, la patru lungimi de Oţelul Galaţi, dar şi cu două partide mai puţin disputate. De menţionat că grupa Viitorului este cu un an de vârstă mai mică decât celelalte competitoare! La această categorie, FC Farul (antrenor Grigorie Tudor) ocupă locul 5, cu 21p, iar Săgeata Năvodari (antrenor Adrian Manea) se află pe locul 11, cu 4p. La turneul zonal se califică primele două clasate.

În campionatul juniorilor C, cea mai puternică Academie de Fotbal din ţară participă cu trei formaţii: FC Viitorul (copii născuţi după 1 ianuarie 1999 - antrenor Nicolae Roşca şi Emil Dobre), FC Viitorul II şi Academia Hagi (antrenor Cristi Şchiopu, director coordonator Marius Codescu). Primul loc este ocupat de FC Viitorul, urmată în clasament, cu acelaşi număr de puncte, de surpriza plăcută a acestei categorii, AS Performer Constanţa, club nou, înfiinţat de Viorel Farcaş (n.r. - este şi antrenor principal, ajutat de Raj Carauleanu şi Laurenţiu Gheorghe). Pe ultima treaptă se situează Academia Hagi, cu 28p. Lupta pentru primul loc la juniori D se dă între Academia Hagi (antrenor Aurelian Despa, Marius Codescu - coordonator tehnic) şi FC Farul (antrenor Dumitru Antonescu). Prima conduce ierarhia cu maximum de puncte, 36, şi golaveraj 95-1 (!!!), în timp ce FC Farul se află la trei lungimi în spate. Pe locul 3 este Palatul Copiilor, cu 27p.