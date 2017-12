Karamian pleacă de la Rapid

Mijlocaşul armean Artavazd Karamian a declarat că în proporţie de 99 la sută nu va mai evolua din retur la Rapid, urmînd să accepte oferta clubului Poli Timişoara sau a unor grupări din străinătate. El a recunoscut că principalul acţionar al FC Rapid, George Copos, i-a făcut o ofertă de 970.000 de euro pentru un contract valabil trei ani şi jumătate. “Nu pot să spun că mă nemulţumeşte, dar vreau să joc în străinătate. Eu nu am nimic cu nimeni, dar o să fac ce vreau eu”, a adăugat fotbalistul armean. Karamian a menţionat că are o ofertă mult mai mare din străinătate decît cea primită de la Rapid. “Sînt oferte de la Hamburg şi Livorno, aştept un răspuns de la ei. Mi-ar plăcea mai mult campionatul italian, dar eu am jucat mai bine împotriva echipelor germane. Să vedem cum o să fie norocul meu”, a precizat Karamyan.