Katy Perry a dat lovitura la încasări

Katy Perry a depăşit-o pe Taylor Swift în topul cântăreţelor care au obţinut cele mai mari venituri în ultimul an, potrivit unui clasament realizat de revista ”Forbes”. În vârstă de 31 de ani, Katty Perry a obţinut 135 de milioane de dolari în ultimele 12 luni, graţie turneului ei mondial Prismatic şi contractelor de publicitate încheiate cu două companii de produse cosmetice, Coty şi CoverGirl. Cel mai recent album lansat de Katty Perry, intitulat ”Prism”, s-a vândut în 4 milioane de copii după lansarea lui în 2013, iar artista americană şi-a petrecut cea mai mare parte a acestui an susţinând concerte în turneul de promovare a acelui material discografic.

Taylor Swift, în vârstă de 25 de ani, ocupă la mare distanţă locul al doilea, cu venituri estimate la 80 de milioane de dolari, în pofida vânzărilor de 8,6 milioane de copii ale albumului ei de succes ”1989” şi a turneului mondial de promovare a acestuia. Trupa rock britanico-americană Fleetwood Mac ocupă locul al treilea, cu 59,5 milioane de dolari, deşi doar doi dintre cei cinci membri ai săi sunt femei. Cu toate acestea, revenirea în formaţie a veteranelor Stevie Nicks şi Christine McVeigh a reprezentat cheia succesului de care s-a bucurat această trupă, care a susţinut, în ultimul an, un turneu extrem de profitabil, intitulat On With the Show.

Lady Gaga se află pe poziţia a patra, cu venituri de 59 de milioane de dolari, o sumă mult mai mică faţă de performanţa ei din 2011, când a ocupat primul loc în acest top, cu venituri de 90 de milioane de dolari, impulsionate de numeroase articole în presă, ţinute vestimentare scandaloase şi prestaţii scenice spectaculoase. Beyonce, ocupanta primului loc în topul din 2014, a coborât pe poziţia a cincea, cu venituri de 54,5 milioane de dolari. Topul 10 al celor mai bine plătite femei din industria muzicală în 2015 este completat de cântăreţele Britney Spears (31 milioane de dolari), Jennifer Lopez (28,5 milioane de dolari), Miranda Lambert (28,5 milioane de dolari), Mariah Carey (27 milioane de dolari) şi Rihanna (26 milioane de dolari).

