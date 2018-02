Klaus Iohannis, reacție în scandalul momentului: „DNA face o treabă bună“

Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în Sala Unirii, anunță Administrația Prezidențială, cu privire la scandalul momentului.

”Avem a nu știu câta oara un scandal public, iar lumea așteaptă să îmi exprim opinia. Lucrurile se pot rezuma la câteva cuvinte. Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze DNA. După părerea mea, aceasta este o încercare jalnică și neconvigătoare. Opinia mea o cunoașteți. Conducerea DNA face o treabă foarte bună. Am avut în această după-amiază o întâlnire de care trebie să știți. Am primit aici pe doamna premier Dăncilă și pe Liviu Dragnea. Rostul acestei întâlniri a fost de a defini cadrul colaborării instituționale între mine și noul guvern. Am discutat despre nevoia de colaborare în unele proiecte de importanță națională. O chestiune punctuală a fost discutată, i-am invitat în această toamnă pentru un summit, mai mulți președinți din regiunea noastra. Summitul se numește ”Summitul celor trei mări”, iar aici trebuie colaborarea bună cu guvernul. Am vorbit și despre Justiție. Mi-am exprimat nemulțumirea că există un scandal cu DNA prezentat în spațiul public. Doamna Dăncilă mi-a relatat pe scurt că a avut o discuție cu Tudorel Toader în care i-a spus că îi lasă mână liberă.”, a spus Klaus Iohannis, conform antena3.ro