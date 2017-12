ADEVĂRUL Numirile procurorilor de la DNA și Parchetul General au fost folosite pe post de armă politică de unii, poate și pentru că în joc erau persoane care și-au atras renumele de „om al chiriașului de la Cotroceni”. Tocmai de aceea a fost invocat un caracter părtinitor în anumite acțiuni declanșate de procurorii anticorupție, de exemplu. Pe de altă parte, atunci s-a renunțat la procedura de selecție a șefilor marilor Parchete, premierul alegând calea negocierilor cu șeful statului, tocmai pentru a nu mai exista neînțelegeri. Traian Băsescu a lansat atunci zvonul că el ar fi numit-o pe Laura Codruța Kovesi șefa procurorilor DNA, însă Victor Ponta a arătat că, de fapt, numirea îi aparține în totalitate. Într-un interviu acordat Antenei 3, premierul a povestit că, în 2013, s-a gândit că are nevoie la DNA de o persoană văzută bine: "Eu am considerat că Laura Kovesi este persoana care se bucură de credibilitate, nu în fața mea, a partidului şi a Guvernului, ci a instituțiilor internaționale care monitorizează starea Justiției din România și de aceea am propus-o". El a spus că Băsescu nu a vrut-o inițial, susținând-o doar la televizor. Potrivit lui Ponta, Băsescu nu a insistat cu varianta Kovesi, ci doar cu nominalizarea lui Daniel Morar la Parchetul General. De asemenea, premierul a precizat că Tiberiu Nițu, propunerea pe care el a prezentat-o șefului statului, era alegerea făcută pentru Parchetul General de către fostul ministru al Justiției Mona Pivniceru, în care el avea încredere.

SCANDAL ÎNTRE PROCURORI În ce-l priveşte pe Daniel Morar, judecătorul pus de Băsescu la Curtea Constituțională a României (CCR), el a cerut cu insistență, se pare, înlocuirea Codruței din fruntea DNA, dorind să îi plătească acesteia o poliţă mai veche. Înainte de a ajunge la CCR, Morar a vrut să fie șef peste procurorii anticorupție din Europa, însă Kovesi l-a "lucrat", făcându-i un portret execrabil și punctând lipsa sa de experiență. Acum, Kovesi a cerut tuturor secţiilor DNA din judeţe întocmirea unui „inventar“ amănunţit al dosarelor care zac prin sertarele unor şefi de secţii de o grămadă de ani, puse la păstrare sub comanda lui Morar.