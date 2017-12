Kristen Stewart, cea mai bine plătită actriţă

Interpreta personajului Bella Swan din franciza cinematografică Twilight / Amurg, Kristen Stewart ocupă primul loc în topul pe 2012 al celor mai bine plătite actriţe de la Hollywood, întocmit în fiecare an de revista „Forbes”. Actriţa, în vârstă de 22 de ani, a obţinut venituri de 34,5 milioane de dolari în perioada mai 2011 - mai 2012 şi a detronat-o pe Angelina Jolie, ocupanta primului loc în topul de anul trecut, care a coborât în acest an pe poziţia a patra. Kristen Stewart a mai jucat în „Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător”. Cameron Diaz, care a înregistrat un succes neaşteptat cu comedia „Bad Teacher / Profă rea, dar buuună”, ocupă locul al doilea, cu 34 de milioane de dolari. Sandra Bullock, care nu a mai jucat în multe producţii după rolul din „The Blinde Side / Povestea unui campion”, din 2009, ocupă poziţia a treia, cu 25 de milioane de dolari.

Angelina Jolie s-a clasat pe locul patru, cu venituri de 20 de milioane de dolari, iar actriţa sud-africană Charlize Theron, partenera de afiş a lui Kristen Stewart din filmul „Snow White and the Huntsman / Albă ca Zăpada şi Războinicul Vânător” şi una dintre vedetele din lungmetrajul SF „Prometheus”, ocupă locul al cincilea, cu 18 milioane de dolari. Locurile următoare au revenit, în ordine, actriţelor Julia Roberts cu 16 milioane de dolari, Sarah Jessica Parker cu 15 milioane de dolari, Meryl Streep cu 12 milioane de dolari, Kristen Wiig cu 12 milioane de dolari şi Jennifer Aniston cu 11 milioane de dolari.

Forbes.com a alcătuit acest clasament pe baza discuţiilor avute cu agenţii, managerii, producătorii şi avocaţii actriţelor, pentru a cuantifica veniturile obţinute de acestea din filmele în care au jucat, joacă sau urmează să joace. Editorii celebrei reviste americane au ţinut cont şi de sumele câştigate din promovarea unor parfumuri sau linii de articole vestimentare.